El Real Madrid ha reforzado la plantilla con los fichajes de Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté, además de la llegada de Denzel Dumfries del Inter y el regreso de Nico Paz desde el Como. Al preguntarle qué busca en un jugador, teniendo en cuenta que podrían llegar más fichajes al Bernabéu en los próximos meses, Mourinho añadió: «Calidad. A menudo se dice: “Tiene cualidades increíbles, pero no está a la altura físicamente”. Pues no está a la altura. O bien: “Tiene cualidades increíbles, pero no es constante”. Y eso no es un gran jugador.









«El gran jugador debe ser un paquete completo: bueno técnicamente, fuerte físicamente y mentalmente, y capaz de jugar en equipo. A veces tienes muchos así en la plantilla y es el paraíso; otras veces tienes menos y el trabajo se complica. Creo que una de las cualidades de un entrenador es saber sacar lo mejor de ellos».