El Real Madrid no va a desprenderse de sus jugadores estrella. Así lo ha reiterado y confirmado el nuevo entrenador de losblancos, José Mourinho, en una entrevista en nuestro podcast «Beast Mode ON». El portugués ha aclarado que no habrá una campaña de traspasos que implique la salida de varios jugadores clave en el mercado de verano.
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Mourinho, en «Beast Mode On» en Goal, advierte: «El Real Madrid no vende a sus mejores jugadores. Busco calidad en el mercado»
EL REGRESO
Mourinho asumirá oficialmente su cargo en el Real Madrid a principios de julio, tras firmar un contrato de tres años que supone su regreso al Bernabéu, donde ya entrenó entre 2010 y 2013 y ganó tres trofeos, incluido un título de Liga récord. “The Special One” regresa tras la destitución de Xabi Alonso, la marcha de Álvaro Arbeloa y una racha de malos resultados.
«QUIERO QUEDARME CON LOS MEJORES»
En el podcast «Beast Mode On», Mourinho, en charla con Adebayo Akinfenwa, afirmó: «No debería mencionar al Real Madrid, pero quiero aclarar algo. He leído que diré adiós a algunos de los mejores jugadores, supuestamente problemáticos esta temporada. No. ¡Quiero a esos jugadores! Quiero a los mejores. Ahora debo formar un equipo unido y evitar los problemas de temporadas pasadas. Si tienes problemas con los jugadores mediocres, eso sí es un problema. Los grandes jugadores siguen siendo grandes».
«BUSCO CALIDAD»
El Real Madrid ha reforzado la plantilla con los fichajes de Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté, además de la llegada de Denzel Dumfries del Inter y el regreso de Nico Paz desde el Como. Al preguntarle qué busca en un jugador, teniendo en cuenta que podrían llegar más fichajes al Bernabéu en los próximos meses, Mourinho añadió: «Calidad. A menudo se dice: “Tiene cualidades increíbles, pero no está a la altura físicamente”. Pues no está a la altura. O bien: “Tiene cualidades increíbles, pero no es constante”. Y eso no es un gran jugador.
«El gran jugador debe ser un paquete completo: bueno técnicamente, fuerte físicamente y mentalmente, y capaz de jugar en equipo. A veces tienes muchos así en la plantilla y es el paraíso; otras veces tienes menos y el trabajo se complica. Creo que una de las cualidades de un entrenador es saber sacar lo mejor de ellos».