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Jose Mourinho - Hansi Flick [Kooora Only]AI - Grok
Traducido por

Mourinho en apuros: la maquinaria implacable de Flick enciende la mecha de la crisis en el Real Madrid

FEATURES
Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
H. Flick
D. Simeone
Barcelona
España
Portugal
Alemania
Argentina

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, aparca temporalmente durante tres semanas la arrolladora trayectoria de su equipo, mientras el Barcelona se sitúa en lo alto de la clasificación de LaLiga con un promedio de resultados histórico, con la esperanza de que el "virus FIFA" no alcance a sus jugadores —y en especial a Raphinha, que atraviesa su mejor momento— durante el parón internacional y la marcha de los futbolistas para representar a sus selecciones.

Por el contrario, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, respira aliviado tras la victoria sobre el Real Madrid, mientras José Mourinho arde de rabia, ya que afronta veintiún días de crisis y polémica en el seno del club blanco a raíz de la derrota en el derbi (2-1) que ha debilitado su posición.

Ello se debe, en primer lugar, a la decisión de Mourinho de sustituir a Vinicius Junior en un momento crítico en el que el partido se convirtió en una tarea ardua y complicada, según informó el diario catalán "Sport".

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  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-FEYENOORDAFP

    Flick presume de un registro impresionante

    El Barcelona puede presumir de un registro impresionante de siete victorias en siete partidos, con goleadas contundentes en la mayoría de los encuentros gracias a un estilo de juego que combina brillantez y eficacia.

    Se han disipado todas las dudas que rondaban sobre la fragilidad defensiva que sufrió el equipo de Flick en sus dos primeras temporadas con el Barça, y ello gracias a la intensidad de la presión, la magnificencia del juego colectivo y la eficacia de los delanteros; en especial Raphinha y el rol de "hombre de referencia" que le ideó el técnico alemán, lo que lo convirtió en un delantero puro de altísimo nivel.

    Los 31 goles que ha marcado el Barcelona eclipsan por completo los siete que ha encajado su portería; 12 de esos goles llevan la firma de Raphinha, que brilla con un nivel comparable al de las grandes estrellas brasileñas de la historia del club, desde Evaristo y Ronaldinho hasta Romário y Rivaldo.

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  • Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Flick marca el ritmo de su proyecto

    Desde el primer día, Flick definió con claridad los pilares fundamentales de su proyecto: un estilo de juego muy ofensivo basado en la presión intensa, una línea defensiva adelantada y un esfuerzo físico máximo.

    El partido se sustenta en el intercambio de ataques y la igualdad, donde el dominio corresponde al mejor equipo; algo que exige jugadores con un gran talento, unas enormes capacidades físicas y un compromiso absoluto con el objetivo colectivo.

    Raphinha es la encarnación perfecta de estos conceptos, por lo que no resultó sorprendente que asumiera el papel de capitán y se convirtiera en un ejemplo para estrellas emergentes como Lamine Yamal, formando ambos una dupla letal.

    Por otro lado, la incorporación de Rodri contribuyó a aportar la madurez necesaria —en colaboración con Pedri— para ajustar el estilo del equipo y equilibrar el ímpetu ofensivo vertical y la energía desbordante que aportan jugadores como Fermín, Gordon y Adame.

    Los fichajes que cerró el director deportivo Deco el pasado verano no solo añadieron calidad, sino que también reforzaron la competencia por hacerse un hueco en el once titular; algo que jugadores como Koundé y Baldé pueden confirmar sin duda alguna.

    Al mismo tiempo, la más reciente incorporación procedente de la academia juvenil, Xavi Espart, contribuyó a ampliar la base de jugadores polivalentes, al igual que Eric García y Gerard Martín, quienes conocen a la perfección la filosofía y el estilo de juego de La Masía.

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    El derbi salva a Simeone y avergüenza a Mourinho

    El resultado del derbi, que terminó con la victoria del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid (2-1) la tarde del domingo, le concede un salvavidas a Simeone, quien pedía que se le diera tiempo, insistiendo en que su equipo aún está en construcción pese a haber transcurrido dos décadas.

    Mientras que, por el otro lado, el resultado del derbi coloca a José Mourinho en una situación delicada, teniendo en cuenta que llegó con el objetivo de poner fin al dominio del Barcelona, que se prolongó durante dos años, y quizás eso es lo que explica su enfado en la rueda de prensa posterior al partido.

    Mourinho lanzó un ataque feroz contra el árbitro Ortiz Arias en la rueda de prensa, ya que el derbi presenció varias jugadas polémicas, la más destacada la expulsión de Dean Huijsen, defensa del conjunto blanco, y la concesión de un penalti al Atlético, además de la reclamación de los jugadores del conjunto blanco de la expulsión del dúo del Atlético, Lee Kang-in y Cristian Romero, por dos entradas peligrosas.

    Mourinho dijo en la rueda de prensa: «Se suponía que el partido iba a ser de 11 jugadores contra 9 durante 50 minutos, pero en su lugar acabó siendo 11 contra 10 en nuestra contra».

    Y añadió: «El señor Trujillo, el árbitro asistente de video, que no llamó al árbitro para revisar la situación de la tarjeta roja de Kang-in Lee, tiene una historia muy extraña con el Real Madrid; en cuanto al pobre árbitro Ortiz, es evidente que no puede manejar la presión en partidos de este tipo».

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    La decisión de sustituir a Vinicius

    Queda por ver hasta qué punto ha quedado dañada la imagen del entrenador portugués tras su decisión de sustituir a Vinicius Junior y dar entrada a Antonio Rüdiger en el minuto 59, cuando el marcador reflejaba que su equipo perdía por un gol a cero en el derbi.

    Poco después, el conjunto rojiblanco logró ampliar la ventaja hasta el 2-0, lo que trajo a la memoria de muchos aficionados el episodio de la sustitución del jugador brasileño durante el Clásico ante el Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu la temporada pasada; un episodio que había encendido la mecha de un intenso conflicto interno, pese a que el Real Madrid había logrado la victoria y reforzado su liderato a costa del Barça.

    Unos meses después, Alonso fue destituido y el caos se apoderó del vestuario del conjunto blanco, hasta que el presidente Florentino Pérez decidió que era necesario el regreso del "Special One" para restablecer la disciplina y el orden.

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Calma en el Barcelona y preocupación en el Madrid

    Todavía quedan 31 jornadas por disputarse en la Liga española, y Mourinho dispone de mucho tiempo para construir un equipo acorde a sus aspiraciones y mantener sus opciones de pelear por el título hasta el último aliento; esto además del fuerte regreso del Atlético de Madrid bajo el mando del "Cholo".

    Sin embargo, la realidad indica que el Barcelona lidera actualmente con una ventaja de 5 puntos sobre los "rojiblancos" y de 6 puntos sobre los "blancos", una situación que puede generar preocupación y encender los debates en Madrid durante las próximas tres semanas.

    Mourinho disputará una serie de partidos antes de llegar al "Clásico" contra el Barcelona en el estadio "Spotify Camp Nou" el 25 de octubre, en una posición que le permita competir y demostrar su capacidad para desafiar al Barcelona en la lucha por el título.

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