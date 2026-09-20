Hansi Flick, entrenador del Barcelona, aparca temporalmente durante tres semanas la arrolladora trayectoria de su equipo, mientras el Barcelona se sitúa en lo alto de la clasificación de LaLiga con un promedio de resultados histórico, con la esperanza de que el "virus FIFA" no alcance a sus jugadores —y en especial a Raphinha, que atraviesa su mejor momento— durante el parón internacional y la marcha de los futbolistas para representar a sus selecciones.

Por el contrario, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, respira aliviado tras la victoria sobre el Real Madrid, mientras José Mourinho arde de rabia, ya que afronta veintiún días de crisis y polémica en el seno del club blanco a raíz de la derrota en el derbi (2-1) que ha debilitado su posición.

Ello se debe, en primer lugar, a la decisión de Mourinho de sustituir a Vinicius Junior en un momento crítico en el que el partido se convirtió en una tarea ardua y complicada, según informó el diario catalán "Sport".

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