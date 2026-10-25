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Jose Mourinho - Hansi Flick [Kooora Only]AI - Grok
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Traducido por

Mourinho, el «viejo zorro», caza al Barcelona en una noche de equilibrio y errores fatales

FEATURES
Analysis
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
H. Flick
España
Portugal
Alemania

El Madrid se lleva el Clásico

La derrota del Barcelona ante el Real Madrid no fue un simple resultado decidido por pequeños detalles, sino que puso al descubierto una batalla táctica en la que José Mourinho logró explotar los puntos débiles del sistema de Hansi Flick, convirtiendo el ímpetu del conjunto catalán en una oportunidad perfecta para golpearlo en los espacios que dejaba a su espalda.

El técnico portugués no optó por refugiarse en la defensa durante todo el partido, ni concedió a su rival la ocasión de imponer su ritmo con facilidad, sino que afrontó el duelo con una flexibilidad evidente y varió la forma de presionar según el desarrollo del juego, mientras que el Barcelona pagó el precio de algunos errores individuales y de una mala gestión de las transiciones ofensivas, en una noche en la que quedó patente la diferencia entre la audacia táctica y el ímpetu descontrolado.

  • FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho a la vieja usanza: una trampa táctica para cazar al Barcelona

    Lo más destacado del Real Madrid fue su capacidad para alternar entre el bloque defensivo medio y el repliegue a zonas más profundas, antes de pasar a la presión adelantada en los momentos oportunos.

    El objetivo no era solo proteger el área, sino controlar los espacios y obligar a los jugadores del Barcelona a tomar decisiones difíciles bajo presión.

    En cambio, Flick apostó por su estilo habitual de presión alta y línea defensiva adelantada, pero el Real Madrid supo superar la primera oleada de presión, y cuando lograba sortear a los jugadores del Barcelona que se adelantaban para recuperar el balón, aparecían los espacios a la espalda de la línea defensiva, convirtiendo la salida de la presión en un ataque directo que amenazaba la portería del conjunto catalán.

    Aquí precisamente se evidenció el valor de la flexibilidad táctica; el Real Madrid no estaba obligado a atacar de forma continua, sino que esperaba los momentos en los que podía llegar a las zonas de peligro con el menor número posible de pases, aprovechando los espacios que dejaba el adelantamiento de los jugadores del Barcelona.

    Asimismo, el Real Madrid mostró una presión organizada en su ejecución, especialmente desde el tercio ofensivo, y ese fue un punto excelente en el que el conjunto blanco mejoró tras haber sido objeto de críticas durante la mayor parte de la temporada.

    Este es uno de los mejores partidos de Mourinho en los últimos años, que nos recuerda su capacidad táctica para gestionar estas gestas, lejos del repliegue defensivo exagerado y de ceder la posesión y el control al rival.

  • FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    El equilibrio: las claves de la superioridad madridista

    La presencia de Bernardo Silva en el centro del campo le dio al Real Madrid una opción importante para salir con el balón bajo presión, gracias a su calma en la posesión y su capacidad para leer los movimientos del rival. Su importancia no se limitó a conservar el balón, sino que se extendió a atraer a los centrocampistas del Barcelona hacia determinadas zonas y abrir espacios aprovechables en las bandas o entre líneas.

    Junto a Bernardo, Tchouaméni desempeñó un papel importante en el logro del equilibrio, ya fuera asegurando la profundidad o contribuyendo a la circulación del balón, lo que ayudó al Real Madrid a evitar la precipitación a la hora de enviar balones hacia adelante.

    En lugar de entrar en una lucha directa contra la presión del Barcelona, el equipo intentó construir sus ataques con paciencia hasta que apareciera el espacio adecuado para avanzar.

    En cuanto a Fede Valverde, su utilización en la posición de lateral derecho le dio al Real Madrid potencia física y velocidad en la transición, además de su capacidad para manejar los amplios espacios que impone la naturaleza del Clásico.

    Valverde posee características que le ayudan a seguir el ritmo de las transiciones rápidas, y también le aporta a su equipo una flexibilidad adicional al pasar del estado defensivo al ofensivo.

    Asimismo, Jude Bellingham desempeñó un gran papel en la conservación del balón bajo la presión de los jugadores del Barça, además de su peligrosidad al atacar los espacios que aparecían a espaldas de las defensas. Apareció en más de una situación de peligro, pero no supo actuar de la manera requerida.

  • FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Lamine Yamal, bajo asedio: el Barcelona pierde a su arma más peligrosa

    Limitar el peligro de Lamine Yamal fue una de las claves más destacadas para desarticular el sistema ofensivo del Barcelona, ya que el joven extremo representa una fuente importante de creatividad y de generación de ocasiones, especialmente cuando dispone del espacio suficiente para el duelo individual o para penetrar en profundidad. Sin embargo, el Real Madrid trabajó para reducir los espacios disponibles frente a él y limitar su capacidad de moverse con libertad, con un marcaje estrecho de Cucurella y el regreso de Diomandé para asumir labores defensivas.

    La cobertura defensiva colectiva, junto a las funciones desempeñadas por el lateral y el extremo del flanco contrario, ayudó a reducir el peligro de sus movimientos.

    Asimismo, la presión sobre el poseedor del balón y el cierre de los ángulos de pase limitaron la capacidad del Barcelona de hacerle llegar el balón en situaciones adecuadas, de modo que se vio obligado a moverse lejos de las zonas desde las que puede marcar la diferencia.

    Por otro lado, la dependencia de Raphinha, con Lamine Yamal por la derecha y Gordon por la izquierda, no fue suficiente por sí sola para garantizar la eficacia ofensiva, pues el problema no estaba únicamente en los nombres, sino en la capacidad del sistema para hacer llegar el balón a los atacantes en los espacios adecuados, especialmente cuando el rival logra neutralizar una de las claves del juego y obligar al equipo a cambiar las trayectorias de sus ataques.

    El centro del campo del Barça, dirigido por Pedri, fue incapaz en la mayoría de las ocasiones de romper las ordenadas líneas del conjunto blanco, algo poco habitual, pues la mayoría de los jugadores no estuvieron en su estado acostumbrado.

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  • La defensa adelantada de Flick: un arma que se volvió contra el Barcelona

    La línea defensiva adelantada le otorga al Barcelona la capacidad de presionar en las zonas del rival y reducir la distancia entre sus líneas, pero se convierte en un punto débil cuando el equipo no logra recuperar el balón rápidamente, o cuando el adversario consigue filtrar el pase por detrás de los defensores. Eso es lo que intentó aprovechar el Real Madrid mediante movimientos en el momento adecuado, en lugar de recurrir a balones largos aleatorios.

    La paciencia en la construcción de las jugadas fue un elemento importante del plan; la presencia de jugadores capaces de retener el balón bajo presión, como Bernardo Silva y Tchouaméni, le brindó al Real Madrid la oportunidad de esperar el instante oportuno para pasar a los espacios a la espalda de la defensa.

    Y una vez superada la primera línea de presión, el equipo podía explotar la distancia entre los defensores y el portero, algo que hicieron Kylian Mbappé y Bellingham una y otra vez.

    El peligro de este planteamiento no residía únicamente en llegar a la portería, sino en obligar al Barcelona a retroceder en algunos momentos o a dudar antes de seguir presionando con la misma intensidad.

    Así, el arma que le da al equipo de Flick ventaja en la posesión y el control se transformó en un riesgo defensivo que requiere una cobertura precisa y una coordinación perfecta entre los integrantes de la última línea.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    Cubarsí paga el precio: los errores individuales decidieron el Clásico

    A pesar de que la superioridad táctica del Real Madrid contribuyó a marcar la diferencia, los errores individuales en la defensa del Barcelona fueron un factor decisivo en el guion del partido.

    Pau Cubarsí apareció en el centro de la escena tras cometer errores en el pase, que Mbappé y el engranaje ofensivo madridista aprovecharon para llegar a la portería.

    El primer gol llegó de un pase errado con el que Cubarsí le regaló a su rival Mbappé la ocasión de marcar, después de que el balón rebotara en este último y acabara en el fondo de la red.

    Y en el segundo gol, Cubarsí era el más cercano para interceptar un pase desde la banda derecha hacia el área, pero falló en el cálculo, y así apareció el suplente Camavinga, que la robó y se la cedió a Mbappé para anotar el segundo tanto.

    Eso fue motivo de la derrota, y refleja el mal estado mental de la mayoría de los jugadores del Barsa tras un comienzo asombroso en LaLiga durante la temporada actual.

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