Mourinho, el «viejo zorro», caza al Barcelona en una noche de equilibrio y errores fatales

Lo más destacado del Real Madrid fue su capacidad para alternar entre el bloque defensivo medio y el repliegue a zonas más profundas, antes de pasar a la presión adelantada en los momentos oportunos.

El objetivo no era solo proteger el área, sino controlar los espacios y obligar a los jugadores del Barcelona a tomar decisiones difíciles bajo presión.

En cambio, Flick apostó por su estilo habitual de presión alta y línea defensiva adelantada, pero el Real Madrid supo superar la primera oleada de presión, y cuando lograba sortear a los jugadores del Barcelona que se adelantaban para recuperar el balón, aparecían los espacios a la espalda de la línea defensiva, convirtiendo la salida de la presión en un ataque directo que amenazaba la portería del conjunto catalán.

Aquí precisamente se evidenció el valor de la flexibilidad táctica; el Real Madrid no estaba obligado a atacar de forma continua, sino que esperaba los momentos en los que podía llegar a las zonas de peligro con el menor número posible de pases, aprovechando los espacios que dejaba el adelantamiento de los jugadores del Barcelona.

Asimismo, el Real Madrid mostró una presión organizada en su ejecución, especialmente desde el tercio ofensivo, y ese fue un punto excelente en el que el conjunto blanco mejoró tras haber sido objeto de críticas durante la mayor parte de la temporada.

Este es uno de los mejores partidos de Mourinho en los últimos años, que nos recuerda su capacidad táctica para gestionar estas gestas, lejos del repliegue defensivo exagerado y de ceder la posesión y el control al rival.