La superioridad del Barcelona en el Clásico ya no está garantizada por el simple hecho de imponer su estilo habitual, después de que empezaran a vislumbrarse los rasgos de un cambio notable en la manera en que el Real Madrid afronta las ideas de Hansi Flick.
De un enfrentamiento a otro, van cambiando detalles que pueden parecer pequeños, pero que plantean una pregunta mayor sobre la capacidad del técnico alemán de mantener la ventaja de su equipo frente a su eterno rival.
En un informe sobre el Clásico de ayer, en el que el Real Madrid ganó 2-1 al Barcelona en el Camp Nou, el diario Mundo Deportivo estableció una comparación entre los duelos de Flick y los entrenadores del Real Madrid: Mourinho, Xabi Alonso y Carlo Ancelotti, revelando una evolución notable de los merengues con el técnico portugués.