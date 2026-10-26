El diario español señaló: "El Real Madrid ya no cae en la trampa del fuera de juego en la que se apoya Hansi Flick con la misma facilidad, además de que Mourinho logró reducir la posesión del balón del Barcelona, en indicios que reflejan la evolución del conjunto blanco de un enfrentamiento a otro, en comparación con las etapas de Carlo Ancelotti y Xabi Alonso".

Flick solo ha perdido dos de los ocho Clásicos disputados ante el Real Madrid en las distintas competiciones: uno ante el equipo de Alonso en el Santiago Bernabéu hace exactamente un año, por 2-1, y el otro ante el Real Madrid dirigido por José Mourinho en el Clásico de ayer.

La comparación muestra una clara diferencia en la forma en que el Real Madrid afronta la trampa del fuera de juego en la que se apoya Flick. En el enfrentamiento del 26 de octubre de 2024, los jugadores de Ancelotti cayeron en fuera de juego 12 veces durante la derrota del Real Madrid por 0-4, pero esa cifra se redujo a una sola ocasión en la final de la Supercopa de España que el Barcelona ganó dos meses después.

Y en el único Clásico ante Alonso, al Real Madrid le señalaron el fuera de juego cinco veces, antes de que la cifra descendiera a solo tres ocasiones en el último enfrentamiento ante el equipo de Mourinho.