Ante la falta de títulos, el Real Madrid se ha lanzado con fuerza al mercado de fichajes, situando la reconstrucción del equipo y la recuperación de su dominio nacional y continental en lo más alto de sus prioridades. Tras dos temporadas sin conquistar ningún título importante, el conjunto blanco ha abierto sus arcas para reforzar sus filas, en un intento por poner fin al dominio del Barcelona dirigido por Hansi Flick y regresar a lo más alto del podio.

El Real Madrid había cerrado, hace un año, una de sus operaciones más exitosas desde 2019, pero este verano ha decidido ampliar el alcance de sus inversiones, ya que más de un tercio de su gasto en fichajes durante los últimos cinco años se ha concentrado en los últimos meses, en una clara señal de la magnitud del cambio que persigue el club.