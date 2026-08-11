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Mourinho abre la caja negra: la guerra del Barcelona y el espía del vestuario

FEATURES
Real Madrid
Barcelona
Primera División
J. Mourinho
I. Casillas
España
Portugal

El técnico portugués no olvida su enfrentamiento con Casillas y los consentidos del Madrid

José Mourinho ha vuelto a abrir uno de los episodios más controvertidos de su carrera, después de que un nuevo documental sobre el técnico portugués, emitido el martes a través de Netflix, recuperara varios de los acontecimientos de su primera etapa con el Real Madrid, con especial atención a su relación con Iker Casillas, capitán del equipo por aquel entonces.

Mourinho habló en el documental sobre sus primeros encuentros con Casillas, que le hicieron darse cuenta rápidamente de que el vestuario del Real Madrid tenía unas costumbres a las que no estaba dispuesto a adaptarse.

  • "Me di cuenta en poco tiempo de que estaban malcriados"

    Mourinho reveló que las tres primeras conversaciones que mantuvo con Casillas le dejaron una impresión clara. En la primera, el capitán del Real Madrid le pidió aumentar los días de descanso de los jugadores de la selección española; en la segunda, le solicitó retrasar una hora el horario de los entrenamientos por el tráfico de Madrid; mientras que la tercera giró en torno a que el equipo no se desplazara al hotel antes de los partidos y se limitara a reunirse directamente en el estadio.

    Y Mourinho dijo: "En poco tiempo me di cuenta de que estaban malcriados".

    Esta frase resume la impresión que el técnico portugués se llevó del vestuario del Real Madrid, y explica una parte de su filosofía cuando asumió las riendas del equipo en 2010, pues llegó a un grupo que contaba con numerosas estrellas y consideraba que su misión no consistía en enseñarles a jugar al fútbol, sino en imponer una metodología y disciplina conjunta.

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  • Real Madrid y Barcelona: ¡esto es una guerra!

    El documental también recuperó la célebre disputa entre Mourinho y Casillas, que estalló tras la llamada del guardameta del Real Madrid al capitán del Barcelona, Xavi Hernández, en un intento de calmar la tensión que había ido en aumento entre los jugadores de ambos equipos, después de que el enfrentamiento entre ellos en los partidos del Clásico se extendiera al ambiente de la selección española.

    Casillas explicó que la situación era muy complicada para él, ya que era capitán del Real Madrid y de la selección española al mismo tiempo, y dijo: "Te enfrentabas a tus compañeros, que eran tus enemigos en el campo de fútbol, y luego pasaban a ser tus compañeros en la selección. No me gustaba ver eso y se lo dije al entrenador".

    Pero Mourinho veía las cosas de una manera completamente distinta, pues consideraba que mantener la intensidad de la rivalidad era algo necesario mientras ambos equipos compitieran por los mayores títulos.

    Y dijo: "Les dije: este es el enfrentamiento entre el Barcelona y el Real Madrid. Cuando vayáis a la selección podéis besaros los unos a los otros, pero no ahora. Esto es una guerra. Hay cosas que no acepto y nunca aceptaré. Y cuando alguien no me respeta, se convierte en un problema".

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  • Mourinho pierde los nervios: la historia del espía del vestuario

    El documental también volvió sobre uno de los episodios que más marcaron aquella etapa: la filtración de información desde dentro del vestuario a los medios de comunicación.

    Mourinho era muy celoso a la hora de controlar la información relacionada con el equipo, antes de que la filtración de una de las alineaciones provocara una airada reacción del técnico portugués.

    Casillas recordó lo que ocurrió dentro del vestuario, señalando: "Perdió los nervios. Entró donde estábamos y empezó a soltarnos todo tipo de insultos, nos dijo de todo. Y nos dijo que nosotros éramos los responsables de lo que estaba pasando".

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    Asimismo, el excapitán del Real Madrid mencionó que Mourinho llegó a golpear una botella y a cerrar con fuerza la puerta de su despacho.

    La evocación de estos episodios no se limita a recordar los momentos de una etapa polémica, ya que las declaraciones de Mourinho cobran una relevancia adicional a la luz de su regreso al banquillo del Real Madrid. El técnico portugués vuelve a encontrarse ante un grupo de jugadores de grandes nombres, y deberá gestionar a las estrellas, la jerarquía de liderazgo y las distintas personalidades dentro del vestuario, en una tarea muy parecida a la que afrontó durante su primera etapa.

    Y tal como dejó claro Mourinho en su experiencia anterior, parece que sigue aferrado a la idea de imponer el control y la disciplina, y de no ceder las riendas dentro del equipo.

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