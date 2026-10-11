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«Mostró todo su talento»: Gabriel Jesus acalla las críticas y responde a la confianza de Hansi Flick con una actuación de gran eficacia con el Barcelona
Causando un impacto inmediato
Jesus no tardó en justificar la confianza de su entrenador. El delantero brasileño marcó en su primera titularidad con el Barcelona durante la cómoda victoria por 3-0 ante el Getafe. Flick había señalado antes del partido que Jesus había progresado notablemente desde su llegada al club. El exjugador del Arsenal tuvo una oportunidad debido a una lesión en el muslo de Raphinha y firmó una actuación que puso de manifiesto su valor para la plantilla.
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Flick elogia a un brasileño fantástico
La jugada del gol ilustró a la perfección por qué Flick valora al delantero. Jesus presionó en campo rival, recuperó el balón y atacó de inmediato el espacio antes de batir al portero David Soria. Tras el pitido final, Flick destacó la eficacia del atacante de cara a puerta.
«Gabriel es un jugador fantástico, con un perfil diferente al de Raphinha, y eso se nota», explicó el técnico alemán, según recoge TopMercato. «Pero, cuando ves cómo marcó su gol, entiendes que esa es una de sus grandes cualidades. Sabe perfectamente cómo elegir el ángulo de tiro delante de la portería. Hoy mostró todo su talento y estoy muy contento por ello».
Adaptarse a las exigencias tácticas
Jesus mostró ante el Getafe que tiene mucho más que capacidad goleadora. Bajó al centro del campo, ocupó distintas zonas de ataque y trabajó intensamente en defensa cada vez que el Barcelona perdía el balón.
Ese despliegue es exactamente lo que Flick exige a sus delanteros. Aunque el lesionado Raphinha suele ser una pieza clave por su trabajo sin balón, Jesus demostró que podía asumir sin problemas esas responsabilidades tácticas.
Su efectividad también ha sido notable desde su traspaso por 10 millones de euros. Sorprendentemente, los tres primeros disparos a puerta del jugador de 29 años con el Barça acabaron en gol, por lo que ya suma tres tantos pese a los pocos minutos que ha disputado.
- AFP
Dando un paso adelante en Europa
Fichado inicialmente para dar profundidad a la plantilla, Jesus está demostrando que puede ser un titular fiable cuando se le necesita. La ausencia de Raphinha se consideraba una prueba importante para los refuerzos ofensivos que el Barcelona incorporó en verano, y Jesus ha respondido de forma clara y positiva. Ahora, Jesus intentará volver al once titular cuando los azulgranas se enfrenten al Galatasaray en la Champions League.
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