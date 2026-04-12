«¿Morirá de pie o volverá a hacerlo Rashford?». Hechos inspiradores que dan al Barcelona esperanzas de remontada fuera de casa

La derrota 2-0 del Barcelona ante el Atlético en el Camp Nou, en la ida de cuartos de la Liga de Campeones, complica su visita a Madrid para la vuelta. Las estadísticas muestran que remontar tras perder la ida en casa es raro: solo lo lograron 7 de 115 equipos (6 %).

Un estudio reciente señala que solo 7 de los 115 equipos que perdieron el partido de ida en casa avanzaron en la era moderna de la Liga de Campeones, apenas un 6 %. El desafío para el entrenador Hansi Flick y su plantilla es mayúsculo.

Aun así, el fútbol europeo recuerda algunas remontadas que empezaron con un tropiezo en casa y acabaron en gesta a domicilio, lo que ofrece un rayo de esperanza al Barcelona y a su afición.