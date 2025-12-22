Morgan Rogers sigue causando estragos mientras los abucheos del Bernabéu se dirigen a Vinicius Jr: Ganadores y perdedores de la acción europea del fin de semana

Y finalmente, en Escocia, hubo alivio para el nuevo entrenador del Celtic, Wilfried Nancy, quien, en su quinto intento, finalmente registró su primera victoria a cargo de los Bhoys. Sin embargo, la victoria del domingo por 3-1 sobre el Aberdeen no fue tan sencilla como debería haber sido, ya que a pesar de que sus visitantes estaban con 10 hombres, el Celtic cedió el liderazgo con solo 16 minutos restantes, y requirió goles en los minutos 88 y 92 de Kieran Tierney y James Forrest, respectivamente, para superar el partido.
"Puedo ver una mejora en cada partido", dijo Nancy, quien había supervisado cuatro derrotas consecutivas al comenzar su mandato tras su llegada desde el Columbus Crew. "Estoy feliz por los jugadores porque se lo merecían. Estoy feliz por los aficionados, estoy feliz por el club, estoy feliz por la directiva.
"Los jugadores lo hicieron realmente bien. Golpeamos el poste cinco veces y nunca había visto eso en mi vida. Muchos equipos podrían haber estado abajo con todas las oportunidades que tuvimos, pero seguimos avanzando ola tras ola tras ola, y estoy realmente orgulloso de eso."
El Celtic sigue a seis puntos del líder Hearts en la tabla de la Premiership, aunque con un partido pendiente, y Nancy estará deseoso de ahora construir algo de momentum antes de su primer derbi Old Firm contra el Rangers el 3 de enero.