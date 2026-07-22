Getty
Traducido por
Morgan Rogers explica cómo Xabi Alonso le convenció para fichar por el Chelsea, en un traspaso récord en Reino Unido que le reúne con su «mejor amigo», Cole Palmer
Alonso, pieza clave en una operación récord.
A pesar del interés de otros grandes rivales de la Premier League, el internacional inglés no pudo resistirse a la idea de jugar en el gigante londinense y, sobre todo, de trabajar bajo la tutela de Alonso. En su primera entrevista tras el fichaje, Rogers destacó la sintonía táctica que existe entre él y su nuevo entrenador.
«He hablado con él y para mí es importante estar aquí y entender cómo es el entrenador, su forma de ser y cómo quiere trabajar», explicó Rogers en la web oficial del Chelsea. «Su estilo encaja con cómo veo el fútbol, cómo quiero jugar y ser yo mismo, sentirme libre y expresarme. Su presencia fue decisiva para que yo esté aquí».
- Getty
Reencuentro con su «mejor amigo», Palmer
Más allá del atractivo táctico de Alonso, su fichaje permite reencontrarse con Palmer. Ambos son amigos desde su etapa en el Manchester City. Rogers destacó la insistencia de Palmer para cerrar el acuerdo récord.
«Conozco a Cole desde los 14 años, primero en las selecciones juveniles de Inglaterra y luego en el Man City. Llevamos tiempo hablando de ello; siempre quisimos jugar juntos. Ahora que se va a hacer realidad, los dos estamos muy ilusionados», afirmó Rogers. «No para de llamarme y enviarme mensajes, y yo estoy deseando que llegue el momento. Lo más especial es jugar con uno de tus mejores amigos y tenerlo cerca todos los días. Es algo que me hace mucha ilusión».
Acuerdo británico que bate récords
El Chelsea ha fichado a Rogers, del Aston Villa, por 117 millones de libras, el traspaso más caro de su historia y el más elevado pagado por un jugador británico. Supera los 115 millones que costó Moisés Caicedo en 2023 y los 116 millones que el City pagó por Elliot Anderson este verano. El jugador ha firmado un contrato de siete años que lo mantendrá en el oeste de Londres hasta 2033.
- Getty Images Sport
Aprovechando el éxito internacional
Este fichaje culmina la meteórica progresión de Rogers, quien jugaba en el Middlesbrough antes de llegar al Villa en 2024. Bajo la dirección de Unai Emery su rendimiento se disparó, lo que le abrió las puertas de la selección inglesa para el Mundial 2026. Rogers brilló en el torneo, sobre todo en la semifinal contra Argentina, donde asistió a Anthony Gordon. Su experiencia internacional y su regularidad en la Premier League convencieron al Chelsea de que era el líder ideal para su renovada línea de ataque la próxima temporada.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias