Las salidas del Arsenal podrían depender de los fichajes, pues ya tienen a sus objetivos claros. El más destacado es Rogers, estrella del Aston Villa, valorado en 130 millones de libras (172 millones de dólares).

Si se concretara otro fichaje récord, ¿podría Odegaard ser el sacrificado para hacerle espacio? Schwarz respondió: «No creo que sea Odegaard. Pero hay que equilibrar las finanzas; como club, debemos ser sensatos y sostenibles.

Si solo se valora el rendimiento deportivo, Odegaard se quedará. Y, como campeón, para fichar a alguien hay que pagar un poco más que los demás.

«Sin duda, hay que tener uno o dos jugadores en cada posición. Y si lo están estudiando, es que saben lo que les falta, o quizá no lo que les falta, sino lo que quieren incorporar para hacerse más fuertes. Y hay que ser proactivo y, a veces, hay que aprovechar estas opciones antes de que sean necesarias y ponerlas en marcha.

«Rogers es un jugador contrastado en la Premier League y me gusta mucho. Es extraordinario y ya vimos lo que hizo en el Aston Villa. Sería un gran activo.

«No sé si el Arsenal necesita vender, pero si debe equilibrar las finanzas, lo estudiará. Hay que incorporar nuevos jugadores para crear dinámicas frescas y que nadie se acomode. Hay que motivar a los jugadores para que rindan más y sepan que hay competencia en cada puesto».