Morgan Rogers, desafiante después de que el Arsenal infligiera a Xabi Alonso su primera derrota como técnico del Chelsea

Tres victorias para comenzar su etapa habían alimentado el optimismo de que Alonso pudiera disfrutar de una transición sin sobresaltos en Stamford Bridge, pero el técnico español recibió un baño de realidad el domingo por la tarde. Pese a adelantarse pronto con un gol de Rogers, el Chelsea acabó siendo remontado y cayó por 2-1 ante el Arsenal en el norte de Londres. Fue la primera derrota de Alonso desde que tomó las riendas en Cobham, después de un arranque perfecto que incluyó triunfos sobre el Fulham y el Brighton & Hove Albion, además de una victoria en la Carabao Cup ante el Luton Town.

Hablando después del pitido final en el Emirates, el delantero no tardó en señalar que el equipo todavía está muy verde bajo el mando de Alonso. «Es solo el cuarto partido con él. Sabemos que tenemos trabajo por hacer. Incluso después de las tres victorias, sabíamos que hacía falta trabajar, así que eso no cambia. Seguimos totalmente centrados y avanzamos», dijo Rogers. «Todavía hay cosas que tenemos que mejorar. Aún estamos empezando, con un nuevo entrenador, tratando de combinar nuestras ideas y de ir mejorando cada vez más. Pero lo haremos. Sabemos que lo haremos».