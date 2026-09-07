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Morgan Rogers, desafiante después de que el Arsenal infligiera a Xabi Alonso su primera derrota como técnico del Chelsea
El inicio ganador de Alonso se frenó en el Emirates
Tres victorias para comenzar su etapa habían alimentado el optimismo de que Alonso pudiera disfrutar de una transición sin sobresaltos en Stamford Bridge, pero el técnico español recibió un baño de realidad el domingo por la tarde. Pese a adelantarse pronto con un gol de Rogers, el Chelsea acabó siendo remontado y cayó por 2-1 ante el Arsenal en el norte de Londres. Fue la primera derrota de Alonso desde que tomó las riendas en Cobham, después de un arranque perfecto que incluyó triunfos sobre el Fulham y el Brighton & Hove Albion, además de una victoria en la Carabao Cup ante el Luton Town.
Hablando después del pitido final en el Emirates, el delantero no tardó en señalar que el equipo todavía está muy verde bajo el mando de Alonso. «Es solo el cuarto partido con él. Sabemos que tenemos trabajo por hacer. Incluso después de las tres victorias, sabíamos que hacía falta trabajar, así que eso no cambia. Seguimos totalmente centrados y avanzamos», dijo Rogers. «Todavía hay cosas que tenemos que mejorar. Aún estamos empezando, con un nuevo entrenador, tratando de combinar nuestras ideas y de ir mejorando cada vez más. Pero lo haremos. Sabemos que lo haremos».
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Resiliencia tras un enfrentamiento hostil
El partido empezó de forma perfecta para los visitantes cuando Rogers vio puerta en los dos primeros minutos. Su disparo preciso y seco se coló en la esquina inferior desde la frontal del área, silenciando momentáneamente al público local y dando al Chelsea esperanzas de una cuarta victoria consecutiva. Sin embargo, la calidad del Arsenal acabó imponiéndose. Kai Havertz igualó el marcador a mitad de la primera parte antes de que Martin Odegaard completara la remontada poco después del descanso.
Rogers reconoció el golpe inmediato de la derrota, pero elogió el esfuerzo mostrado por sus compañeros en un ambiente hostil. "Estamos decepcionados", reconoció. "Vinimos aquí con el objetivo de intentar ganar y no lo conseguimos, así que, por supuesto, los jugadores y los chicos están decepcionados. Pero la temporada es larga y este es un campo difícil. Creo que dimos una buena imagen. Jugamos bien durante gran parte del partido, creamos ocasiones y defendimos bien cuando tuvimos que hacerlo".
Adaptarse a la revolución de Alonso
La rapidez con la que el Chelsea ha adoptado la filosofía de Alonso ha sido uno de los temas de conversación en este inicio de temporada. Rogers cree que la plantilla ha mostrado una gran personalidad para asimilar ideas tácticas complejas tan rápido, aunque la ejecución siga siendo un trabajo en progreso. "Ha sido realmente bueno y muy positivo", continuó Rogers. "Se ve una y otra vez que los entrenadores llegan y tienen dificultades al principio mientras se adaptan, pero nosotros lo hemos hecho realmente bien al asumir las ideas del entrenador".
El delantero subrayó que el ánimo que reciben los jugadores a diario en Cobham está impulsando su convicción de que van por el buen camino. Cree que se están sentando las bases de algo sostenible, independientemente de resultados puntuales en salidas complicadas. "Por supuesto, hay aspectos que mejorar porque esto no ha hecho más que empezar. Pero al ver señales positivas tan pronto y recibir ánimos constantemente, cada día en el campo de entrenamiento y en los partidos, solo vamos en una dirección: hacia adelante".
- AFP
Pensando en el próximo desafío
La derrota deja al Chelsea en busca de una respuesta inmediata en sus próximos compromisos, incluido un duelo de la Carabao Cup contra el Leeds United. La ausencia de Moises Caicedo se dejó sentir en el centro del campo en el Emirates, y el estado físico de Reece James sigue siendo un punto de atención mientras Alonso intenta encontrar su mejor once inicial. Las próximas semanas supondrán una dura prueba para la fortaleza del Chelsea, que busca demostrar que la «novedad» del proyecto es un motivo para el optimismo y no una excusa para el fracaso.
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