El ataque del Chelsea parece estar encontrando su mejor versión en el momento perfecto, y Rogers no ha tardado en destacar la importancia de Pedro en sus recientes éxitos. El delantero brasileño regresó por todo lo alto al once titular contra el Bournemouth tras recuperarse de una lesión que le impidió viajar a Brentford. No tardó en hacerse notar: marcó dos goles con gran definición en la segunda parte y contribuyó a la contundente victoria por 5-1 del equipo de Enzo Maresca.

Rogers, que también marcó en la goleada al Bournemouth, cree que el exjugador del Brighton aporta mucho más que acierto de cara a portería. El internacional con las categorías inferiores de Inglaterra elogió la entrega de su compañero de ataque y destacó cómo beneficia a todo el equipo. «Creo que sus ganas de marcar goles, sus ganas de trabajar para el equipo son enormes», dijo Rogers.