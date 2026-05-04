Morgan Gibbs-White y Robert Sánchez muestran las graves lesiones faciales que sufrieron tras chocar violentamente en la victoria del Nottingham Forest sobre el Chelsea

Gibbs-White publicó en Instagram una foto de su herida para informar a sus seguidores. La imagen mostraba una profunda laceración suturada que iba desde la frente hasta el puente de la nariz, además de importantes hematomas alrededor de los ojos.

A pesar de lo impactante de la herida, el jugador del Forest mantuvo el buen humor tras la victoria por 3 puntos en el oeste de Londres. Junto a una foto con pulgar arriba, escribió: «Gracias por los mensajes. ¡Gran victoria! Enhorabuena, Taiwo Awoniyi».

Instagram/morgangibbswhite















