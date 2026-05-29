Morgan Gibbs-White se anima a perseguir un sueño que «el dinero no puede comprar», mientras un antiguo compañero del Nottingham Forest habla de su estatus de leyenda y de su «mayor cualidad»

Gibbs-White acaba de vivir su mejor temporada como profesional: marcó 18 goles en 53 partidos con el Forest en todas las competiciones. Ayudó a evitar el descenso y, como capitán, guió a los Reds hasta las semifinales de la Europa League.

Pese a ello, Tuchel no le incluyó en la lista para el Mundial de 2026, lo que sorprendió a muchos. Su juego elegante y su liderazgo siguen creciendo, y ya es un referente para todo el equipo.

El Forest ha rentabilizado un traspaso que podría llegar a 42 millones de libras (56 millones de dólares) con variables, y trabaja para que Gibbs-White siga en el club.