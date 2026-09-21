Getty Images Sport
Traducido por
Morgan Gibbs-White, listo para volver con Inglaterra mientras la estrella del Chelsea Cole Palmer se prepara para retirarse de la convocatoria de Thomas Tuchel
Palmer se cae de la convocatoria por una lesión menor
Gibbs-White está a punto de regresar a la selección inglesa de cara a los próximos partidos de la Nations League, según la BBC. Se espera que el centrocampista del Forest sustituya a Palmer en la convocatoria de Tuchel para este parón internacional. Palmer está listo para retirarse de la concentración de la selección debido a una lesión menor.
El jugador de 24 años completó recientemente los 90 minutos en la derrota del Chelsea por 3-0 en Brentford el viernes. Después de un verano de descanso tras quedarse fuera de la convocatoria para el Mundial, Palmer ha sido una figura clave para el Chelsea. Ha sido titular en seis de sus siete partidos esta temporada, con cuatro goles y dos asistencias.
- Getty Images
Tuchel quería que Palmer diera un paso al frente
La baja supone un duro golpe para Palmer, que fue excluido de forma controvertida de la reciente convocatoria de Inglaterra para el Mundial. Tuchel había devuelto al delantero del Chelsea a la selección absoluta, con ganas de verle rendir de nuevo en el escenario internacional.
Antes de la lesión, Tuchel admitió que Palmer tenía «algo que demostrar» en su regreso. El seleccionador de Inglaterra afirmó que el atacante necesitaba «dar un paso al frente» para «mantener su sitio y justificar la convocatoria».
Palmer no juega con su selección desde la derrota por 1-0 en un amistoso ante Japón en marzo. Sus aspiraciones internacionales tendrán ahora que esperar hasta que se recupere de este último contratiempo.
Gibbs-White entra en la convocatoria de Inglaterra
El estado físico de Palmer ya había sido objeto de debate anteriormente, ya que estuvo lastrado por una recurrente lesión en la ingle durante toda la campaña 2025-26. Su exentrenador en el Chelsea, Enzo Maresca, que ahora dirige al Manchester City, afirmó previamente que la situación no tenía sentido.
La mala fortuna de la estrella del Chelsea abre la puerta a Gibbs-White. El jugador de 26 años se había quedado inicialmente fuera de la convocatoria, pero Tuchel reveló el viernes que el mediapunta del Forest estuvo increíblemente cerca de entrar en la lista definitiva.
Gibbs-White ha comenzado bien la temporada nacional, con un gol y dos asistencias en cinco partidos de liga. Su última aparición con Inglaterra se produjo en la victoria por 3-0 en un amistoso ante Gales en octubre de 2025.
- Getty Images
Exigente serie de partidos de la Nations League
Gibbs-White se unirá ahora a una selección inglesa que se prepara para un exigente parón internacional ampliado. El equipo de Tuchel afronta una dura serie de cuatro partidos en las próximas semanas.
Inglaterra arrancará esa serie recibiendo en Wembley a la campeona del mundo, España, el sábado 26 de septiembre. Después viajará para enfrentarse a la República Checa el 29 de septiembre. La gira a domicilio continuará con un duelo contra Croacia el 3 de octubre. Inglaterra regresará después a casa para cerrar el parón recibiendo a los checos el 6 de octubre.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias