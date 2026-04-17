Morgan Gibbs-White homenajeó a Elliot Anderson tras la muerte de su madre con una emotiva celebración de gol, y el Nottingham Forest se clasificó para las semifinales de la Europa League

El club confirmó la ausencia de Anderson poco antes del partido, lo que desencadenó numerosas muestras de apoyo de la comunidad futbolística. Helen había sido una presencia constante en la carrera de su hijo, desde la cantera del Newcastle hasta la Premier League.

En uncomunicado, el Forest informó: «Elliot Anderson no jugará esta noche tras el fallecimiento de su madre, Helen. Todo el Nottingham Forest envía su pésame a Elliot y su familia. Estamos con ellos en este difícil momento».