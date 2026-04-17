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Elliot Anderson Morgan Gibbs-White Nottingham Forest 2025-26Getty/GOAL
Adhe Makayasa

Traducido por

Morgan Gibbs-White homenajeó a Elliot Anderson tras la muerte de su madre con una emotiva celebración de gol, y el Nottingham Forest se clasificó para las semifinales de la Europa League

Nottingham Forest
M. Gibbs-White
E. Anderson
Nottingham Forest vs FC Oporto
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Morgan Gibbs-White rindió homenaje a su compañero del Nottingham Forest, Elliot Anderson, tras marcar el gol de la victoria histórica ante el Oporto en la Europa League. El centrocampista mostró un mensaje de apoyo al internacional inglés, quien se ausentó del partido tras el fallecimiento de su madre, Helen.

  • Una noche emotiva en el City Ground

    El Forest se clasificó para las semifinales de la Europa League tras ganar 1-0 al Oporto, con un global de 2-1. La ausencia de Anderson, que perdió a su madre, ensombreció el logro. Tras el gol decisivo de Gibbs-White, el equipo levantó la camiseta número ocho de Anderson con el mensaje: «La familia es lo primero. Todos estamos contigo».

    • Anuncios
  • Nottingham Forest v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    El club expresa su más sentido pésame

    El club confirmó la ausencia de Anderson poco antes del partido, lo que desencadenó numerosas muestras de apoyo de la comunidad futbolística. Helen había sido una presencia constante en la carrera de su hijo, desde la cantera del Newcastle hasta la Premier League.

    En uncomunicado, el Forest informó: «Elliot Anderson no jugará esta noche tras el fallecimiento de su madre, Helen. Todo el Nottingham Forest envía su pésame a Elliot y su familia. Estamos con ellos en este difícil momento».

  • El apoyo incondicional de una madre

    Esta derrota ha sido un golpe devastador para el centrocampista de 23 años, cuya madre siempre lo ha apoyado con orgullo.

    Al recordar el momento surrealista en que lo vio debutar con el primer equipo del Newcastle United, Helen comentó: «Empecé a llorar. Nunca nos hemos perdido ningún partido de Elliot. Verlo en la televisión fue surrealista».

  • Nottingham Forest FC v FC Porto - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final Leg TwoGetty Images Sport

    Duelo de semifinales

    El Forest se ha clasificado para una apasionante semifinal de la Europa League contra el Aston Villa, aunque su prioridad inmediata sigue siendo el bienestar de Anderson. Decimosextos en la Premier y a solo tres puntos del descenso, el equipo de Vitor Pereira debe centrarse ya en el crucial partido en casa contra el Burnley el domingo. La plantilla, unida en este difícil momento, debe equilibrar su histórica aventura europea con la lucha por la permanencia.

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