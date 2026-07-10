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Morgan Gibbs-White afirma que el Nottingham Forest puede «halagar el ego» de su ‘10’, mientras Des Walker responde a los rumores de fichaje por un «gran club»
Capitán y goleador: Gibbs-White se ha convertido en un referente para el Forest
Gibbs-White se ha ganado ese prestigio en Trentside desde su fichaje en 2022, que podría alcanzar los 42 millones de libras (56 millones de dólares). El Forest está satisfecho, pues su imprevisible ‘10’ se ha convertido en una figura inspiradora dentro y fuera del campo.
En ausencia de Ryan Yates ha portado el brazalete de capitán y sus números en goles y asistencias mejoran.
La temporada pasada marcó 18 goles en todas las competiciones —15 en la Premier y varios durante la racha que llevó al equipo a las semifinales de la Europa League—.
Esa racha llegó tras bloquear el Forest —gracias a su propietario, Evangelos Marinakis— un posible traspaso al Tottenham. Gibbs-White renovó al quedarse, pero no logró entrar en la lista de Inglaterra para el Mundial 2026.
Esa exclusión reavivó los rumores sobre su futuro, aunque sigue siendo un ídolo para la afición y mucho más que un simple jugador.
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¿Podrá Forest convencer a Gibbs-White para que se quede en el City Ground?
Al preguntarle si ese respeto bastará para que Gibbs-White se quede en el Forest, el icono del club —en declaraciones exclusivas a GOAL con las apuestas del Mundial— afirmó: «Depende del ego de cada uno, ¿no? En los grandes clubes debes tener la confianza para llegar y pensar: “Yo soy el hombre”. Si tienes eso, funciona.
«Tiene mucho talento y en el Forest lo adoran; allí sus altibajos pasan desapercibidos. En los grandes clubes no hay margen de error: estás bajo escrutinio constante.
Así que depende de hasta dónde crea que puede llegar. Los “10” del mundo son superestrellas y les gusta ser el centro de atención. A él le gusta.
A veces se ve a Forest como un lugar donde ya tiene toda la atención que necesita, pero otras veces uno quiere dar el gran salto para seguir siendo el centro. Aunque eso, a veces, se convierte en una soga al cuello».
¿Verá el Forest más actuaciones del exjugador del Manchester City McAtee en la temporada 2026-27?
Gibbs-White es titular indiscutible en el Forest, que se prepara para una nueva era bajo el técnico austriaco Oliver Glasner. Su presencia limita las oportunidades de otros creadores de juego.
En verano de 2025 se invirtieron unos 30 millones de libras (40 millones de dólares) en James McAtee, fichado del Manchester City. En su primera temporada en East Midlands marcó un gol —un penalti en competición continental— y disputó solo 289 minutos en la Premier League.
Al ser preguntado sobre la necesidad de que este talentoso jugador de 23 años mejore su rendimiento en la temporada 2026-27, a pesar de enfrentarse a una feroz competencia por un puesto en el equipo, Walker afirmó: «Cualquier cambio es difícil. En el City es más sencillo, pues suelen tener el balón el 70 % del tiempo; aquí debes pelear cada balón y, a menudo, te encuentran en el aire mientras el Forest lucha por mantenerse en pie.
Así que es difícil, pero el año que viene tendrá que imponer su autoridad y marcar la diferencia. Hasta ahora no ha hecho suficiente para justificar su lugar».
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Contrato de Gibbs-White: cuándo vence al inicio de la era Glasner.
Gibbs-White tiene contrato con el Forest hasta 2028 y podría renegociarse si todas las partes están de acuerdo.
Se barajó la salida de McAtee, pero los rumores se apagaron y todo indica que seguirá en los planes de Glasner, quizá con nuevos refuerzos en el centro del campo tras la venta récord de Elliot Anderson al Manchester City por 116 millones de libras (156 millones de dólares).
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