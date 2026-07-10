Morgan Gibbs-White afirma que el Nottingham Forest puede «halagar el ego» de su ‘10’, mientras Des Walker responde a los rumores de fichaje por un «gran club»

Gibbs-White se ha ganado ese prestigio en Trentside desde su fichaje en 2022, que podría alcanzar los 42 millones de libras (56 millones de dólares). El Forest está satisfecho, pues su imprevisible ‘10’ se ha convertido en una figura inspiradora dentro y fuera del campo.

En ausencia de Ryan Yates ha portado el brazalete de capitán y sus números en goles y asistencias mejoran.

La temporada pasada marcó 18 goles en todas las competiciones —15 en la Premier y varios durante la racha que llevó al equipo a las semifinales de la Europa League—.

Esa racha llegó tras bloquear el Forest —gracias a su propietario, Evangelos Marinakis— un posible traspaso al Tottenham. Gibbs-White renovó al quedarse, pero no logró entrar en la lista de Inglaterra para el Mundial 2026.

Esa exclusión reavivó los rumores sobre su futuro, aunque sigue siendo un ídolo para la afición y mucho más que un simple jugador.