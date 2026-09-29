Mientras tanto, la Juventus cierra el balance 2025-26 con unas pérdidas de 66 millones de euros. Las cuentas han sido aprobadas hoy por el Consejo de administración de la Juventus, que además ha acordado proponer a la junta de accionistas, convocada para el 3 de noviembre, una ampliación de capital de 250 millones.





La operación, se lee en el comunicado del club, está destinada a respaldar el fortalecimiento de la estructura patrimonial y de la competitividad deportiva, las posibles intervenciones sobre los activos inmobiliarios estratégicos, empezando por el Allianz Stadium, la valorización de la marca y la sostenibilidad económico-financiera. Exor, accionista mayoritario, ya ha confirmado que suscribirá su parte y que abonará de inmediato 60 millones en concepto de anticipo.





Para la Juventus, se trata del noveno ejercicio consecutivo cerrado con pérdidas. En 2024-25 los números rojos fueron de 58 millones de euros, mientras que para la temporada que acaba de concluir ya estaba previsto un resultado negativo.





En el apartado de la gestión, el club destaca una reducción de los costes operativos de 42 millones de euros, manteniendo las inversiones destinadas a la competitividad del equipo. Los ingresos por patrocinios han vuelto de forma estable a superar la barrera de los 120 millones, mientras que la estructura financiera de la deuda ha sido reequilibrada también gracias a la emisión de un bono de 150 millones con vencimiento a 12 años.





Mientras tanto, la Juventus ha actualizado su plan industrial. Las nuevas previsiones indican otro ejercicio con pérdidas en 2026-27, condicionado sobre todo por la no participación en la Champions League, antes de una mejora progresiva prevista en los dos ejercicios siguientes.







