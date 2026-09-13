Morata: «Como no era la situación adecuada para mí. Fàbregas está listo para un gran club»

La aventura de Álvaro Morata con la camiseta del Como no salió como todos esperaban y el español, hablando ante los micrófonos de El Larguero en Cadena Ser, explicó los motivos que lo llevaron, en verano, a elegir marcharse a España, al Leganés (aunque cedido con opción de compra).

El ex del Milan y la Juve reiteró que todo salió mal y que, hablando con Cesc Fàbregas, al final ambos llegaron a la conclusión de que una separación era el movimiento correcto. Por último, muchos elogios para el entrenador español, destinado a aterrizar en un grande.



