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morata(C)Getty Images
Emanuele Tramacere

Traducido por

Morata: «Como no era la situación adecuada para mí. Fàbregas está listo para un gran club»

Como
Álvaro Morata
Cesc Fàbregas

El exdelantero del Como explicó el motivo de su adiós con palabras de elogio hacia el entrenador español.

La aventura de Álvaro Morata con la camiseta del Como no salió como todos esperaban y el español, hablando ante los micrófonos de El Larguero en Cadena Ser, explicó los motivos que lo llevaron, en verano, a elegir marcharse a España, al Leganés (aunque cedido con opción de compra).

El ex del Milan y la Juve reiteró que todo salió mal y que, hablando con Cesc Fàbregas, al final ambos llegaron a la conclusión de que una separación era el movimiento correcto. Por último, muchos elogios para el entrenador español, destinado a aterrizar en un grande.


  • «No era la situación adecuada para mí para quedarme»

    «Al final hablamos mucho con Fàbregas. Bueno, creo que no era la situación adecuada para que me quedara. El año pasado empecé bien hasta que me lesioné. Tuve una lesión muy importante y nunca había tenido una lesión como esta»

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  • Se quedará mientras quiera, pero está listo para un grande

    «Es un entrenador muy bueno. No tengo dudas de que seguirá en el Como hasta que él quiera porque creo que ya está más que preparado para cualquier equipo mundial de alto nivel»

  • «Le doy las gracias, ha hecho mucho por mí»

    «Considero a Fàbregas una persona muy inteligente y ha tenido a Conte, Mourinho como maestros, también a Guardiola. Y creo que al final tiene un poco de todos. No puedo hacer otra cosa que apoyarlo desde la distancia y darle las gracias, como siempre, por todo lo que ha hecho por mí».

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