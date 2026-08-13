Monza: negociaciones por Ngonge desde el Napoli. Asllani desde el Inter para sustituir a Pessina

La lesión de Matteo Pessina, que mantendrá mucho tiempo de baja al capitán del Monza, obliga al club brianzolo a volver al mercado para un puesto distinto de aquellos en los que había estado trabajando hasta ahora.

El club, de hecho, ha vuelto a buscar a un centrocampista que pueda sustituir al líder elegido por Ivan Juric y, entre los nombres valorados, ha vuelto a aparecer el de Kristjan Asllani, en la rampa de salida del Inter. Para la parcela ofensiva, en cambio, el Monza se ha movido pidiendo información al Napoli por Cyril Ngonge, extremo ofensivo que ha quedado fuera del proyecto de Massimiliano Allegri.



