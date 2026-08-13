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cm grafica asllani inter torino 2026
Emanuele Tramacere

Traducido por

Monza: negociación por Ngonge con el Napoli. Asllani, del Inter, para sustituir a Pessina

Inter Milán
SSC Nápoles
Monza
C. Ngonge
K. Asllani

El club brianzolo se mueve en el mercado: gusta el extremo del Napoli en ataque y, tras la lesión de Pessina, reaparece el nombre del centrocampista albanés

La lesión de Matteo Pessina, que mantendrá fuera durante mucho tiempo al capitán del Monza, obliga al club brianzolo a volver al mercado en una posición distinta de aquellas en las que había estado trabajando hasta ahora.

De hecho, la entidad ha vuelto a la búsqueda de un centrocampista que pueda sustituir al líder elegido por Ivan Juric y entre los nombres valorados ha vuelto a aparecer el de Kristjan Asllani, en la rampa de salida del Inter. En cambio, para la delantera, el Monza se ha movido pidiendo información al Napoli por Cyril Ngonge, extremo ofensivo que ha quedado fuera del proyecto de Massimiliano Allegri.


  • Idea Asllani

    Pessina ha sufrido un problema en la rodilla que, como confirmó Juric, mantendrá durante mucho tiempo al ex del Milan y de la Atalanta alejado de los terrenos de juego. Según ha informado Marco Barzaghi, el centrocampista albanés Kristjan Asllani ha sido ofrecido al club brianzolo precisamente en estas últimas horas.

    El futbolista de la generación de 2002 lleva tiempo en la rampa de salida del Inter y podría representar también una solución de bajo coste para el centro del campo. El Inter pide no menos de 10/15 millones de euros de valoración, pero también podría abrirse la opción de una cesión con derecho/obligación de compra en caso de salvación.

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  • ENCUESTA POR NGONGE

    No solo el centro del campo, ya que el Monza, según informó Alfredo Pedullà, ha preguntado al Napoli por la disponibilidad para el traspaso de Cyril Ngonge, extremo de la generación de 2000 que viene de una temporada dividida entre Torino y Espanyol.

    El belga fue fichado por el Napoli en enero de 2024 por unos 20 millones de euros procedente del Verona y no entra en los planes de Allegri. Volver a un club italiano que pueda darle mucho más espacio podría representar un punto de partida para él.



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