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Gianluca Minchiotti
Traducido por

Montero: «Zhegrova es un jugador de estilo brasileño; así lo habría frenado yo»

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Paolo Montero, exdefensa y exentrenador de la Juventus, entrevistado por Tuttosport, habla del actual equipo de la Juventus: «Hay que entender el objetivo y la causa. ¿Esta Juve lo tiene claro? Espero que sí, eso deseo. Aquella semana conocí a unos chicos estupendos que se portaron bien. Locatelli, Bremer... Cambiaso era más tímido, pero hablaba con ellos».

«¿Spalletti? El equipo le está siguiendo. La cuestión es creer en ello. Estoy de acuerdo en que no hay que cambiar, pero hay momentos en los que o damos el 100 % o es poco. Todos tenemos que dar más. Ellos, como jugadores, deben pensar que es cuestión de un instante: ganas tres o cuatro partidos y te encuentras ahí. Hay que creer, somos la Juve. Prefiero perder 5-0 a jugar con la "táctica del murciélago", como decimos en Uruguay, todos pegados al larguero. Somos la Juve, vamos a salir a competir. ¿Influye el estadio? A veces sí, en el campo lo percibes. Hay momentos en los que hay que apoyar al equipo; si no, es demasiado fácil subirse al carro solo cuando está ganando».

  • «¿Zhegrova? Me gusta. Es un tipo brasileño. Ahora, cada vez que entre, debe ir aumentando sus minutos. Yo lo vi en Francia… hace falta paciencia. Cuando Zidane llegó a Turín, la Juventus quería desprenderse de él en enero. Y mira en lo que se convirtió. No es fácil adaptarse a los cambios, la camiseta pesa. Lo queremos todo enseguida y la Juventus tiene que ganar todos los días. ¿Si Zhegrova me hubiera encarado? Habría sido difícil; cuando te encara, es complicado. Hay que mirar siempre el balón y no al jugador. Si lo haces, a veces consigues tocarlo… de lo contrario, el hombre no pasa».

    «¿Yildiz? Tiene cabeza… ya se veía en sus tiempos en la Next. El talento es innato, pero soportar la presión también es un talento. ¿Alajbegovic es como Yildiz? No lo conozco como persona. Para mí, la gran diferencia hoy está en la cabeza y en lo que tienes alrededor, el entorno. Yildiz tiene una buena familia. Cuando tienes un núcleo cercano importante… Un poco como el vestuario».

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