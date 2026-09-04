Getty Images Sport
Traducido por
¿Montañas rusas en el Camp Nou? El Barcelona planea un sorprendente parque temático cubierto dentro de su icónico estadio
Está previsto un parque temático cubierto
El Barcelona ha llegado a un acuerdo comercial con Babylon Park Spain SL para construir un parque temático cubierto de alta tecnología dentro del complejo del Spotify Camp Nou. Según Mundo Deportivo, la propuesta de concesión de ocio infantil se extiende durante más de cinco años y será sometida a la aprobación de los socios en la Asamblea General del 19 de septiembre. La iniciativa comercial está diseñada para impulsar los ingresos ajenos a los días de partido al transformar el icónico estadio en un destino de entretenimiento familiar durante todo el año.
- AFP
Un operador global estudia una expansión
Babylon Park, fundado por Efi Malka junto al propietario de Camden Market Teddy Sagi, aporta a este proyecto tres décadas de experiencia en el sector y más de 20 sedes internacionales. El operador lanzó anteriormente la única montaña rusa cubierta de la Comunidad de Madrid en Westfield Parquesur, en Leganés.
Al detallar su estrategia de expansión en 2022, el CEO de Babylon, Nir Diamant, afirmó: "En nuestra expansión europea, queremos comprometernos con el mercado español debido a su enorme potencial de crecimiento y a la cultura local del ocio. Estamos encantados de abrir nuestro primer buque insignia en España en Westfield Parquesur, el mayor centro comercial de Madrid, y agradecemos a Unibail-Rodamco-Westfield que nos haya reconocido como la oferta más atractiva de un concepto distintivo de entretenimiento familiar".
El Barcelona diversifica sus fuentes de ingresos
La construcción de una avanzada atracción de ocio familiar forma parte integral del plan más amplio de modernización tras la renovación de Spotify Camp Nou. La cúpula azulgrana está explotando activamente los activos de su estadio para generar unos ingresos comerciales constantes más allá de los días de partido habituales. El desarrollo de esta instalación de última generación pretende atraer cada año a millones de turistas internacionales, al tiempo que apuntala la estabilidad financiera del club a largo plazo.
- Getty Images Sport
Se avecina un viaje a Mestalla
Sobre el terreno de juego, los vigentes campeones de LaLiga han arrancado su campaña 2026-27 de forma impecable, con tres victorias consecutivas y 12 goles marcados. El equipo de Hansi Flick viaja para medirse al Valencia en un exigente encuentro de la cuarta jornada este domingo. Una visita complicada a Mestalla supone un obstáculo importante en su intento de mantener su arranque triunfal, con pleno de victorias, antes de que la atención en los despachos se centre en la próxima votación de la Asamblea General.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias