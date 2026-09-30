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imago-sport-1082140146.jpgAFLOSPORT
Adhe Makayasa
Traducido por

Monchi, director del Espanyol, obligado a disculparse tras respaldar a la estrella del Barcelona Lamine Yamal para ganar el Balón de Oro

L. Yamal
Barcelona
Primera División
Espanyol

El director deportivo del Espanyol, Monchi, se ha visto obligado a emitir una disculpa formal a los aficionados del club después de respaldar públicamente a la sensación del Barcelona Lamine Yamal para el Balón de Oro. El veterano directivo provocó una fuerte reacción entre la fiel afición perica al apoyar al jugador estrella de su máximo rival local para el mayor premio individual del fútbol.

  • El director deportivo provoca el rechazo de la afición perica

    Monchi provocó un revuelo inmediato entre sus propios aficionados después de señalar abiertamente al prodigio del Barcelona como candidato a conquistar el mayor premio individual del fútbol. Ese respaldo fue visto como una traición a una rivalidad vecinal ferozmente disputada y arraigada en la cultura futbolística catalana. Desesperado por frenar la creciente indignación, el directivo del Espanyol se movió con rapidez para contextualizar sus palabras y ofrecer una disculpa sin reservas.

  • imago-sport-1080373516.jpgPressinphoto

    Un directivo aclara la selección del voto patriótico

    Monchi insistió en que su apoyo a Yamal respondía únicamente al orgullo nacional y no a ningún sesgo de club a un lado u otro de la división catalana. Al reflexionar sobre la polémica provocada por sus comentarios, admitió en la radio española: «Me hicieron una pregunta y levanté un poco de polémica entre los aficionados pericos. Pido disculpas a cualquiera a quien haya ofendido».

    Al detallar el dilema que le plantearon durante la emisión, el director deportivo explicó: «Me dieron a elegir entre Kylian Mbappe (francés), Harry Kane (inglés) o Lamine Yamal (español), y opté por la opción española».

  • «Debería haber nombrado a cualquier otra persona»

    El episodio subrayó la delicadeza que rodea al derbi barcelonés, donde elogiar al principal estandarte de un rival local sigue siendo un tema estrictamente tabú. Al admitir que calculó mal el sentir de la grada, Monchi reconoció: "Obviamente, como perico, debería haber mencionado a cualquier otro".

    Reiterando su lealtad al Espanyol, añadió: "No lo hice con ninguna malicia. Sé lo que significa tener el sentimiento perico; me he identificado con él desde el primer día y lo he sentido en la calle. Si ofendí a alguien, pido disculpas, porque en realidad fue simplemente un caso de llevar la bandera española".

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  • Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    La reunión de una rivalidad local latente espera

    La polémica añadirá sin duda un ingrediente extra al próximo enfrentamiento entre los clubes, cuando el Espanyol reciba al Barcelona en el RCDE Stadium el 3 de enero. Yamal llega a ese partido como una de las grandes figuras del fútbol mundial, después de haber liderado recientemente a España hacia la gloria en el Mundial y en una racha de 40 partidos sin perder que sigue en curso. Ahora todas las miradas se dirigen a Londres el 26 de octubre, cuando se coronará al ganador oficial del prestigioso Balón de Oro.

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