Mónaco, Akliouche: «Kephren Thuram me ha pedido que me una a él en la Juventus, pero yo quiero jugar en la Liga de Campeones»

Aunque Kephren Thuram, objetivo del Galatasaray, ha invitado a Maghnes Akliouche a unirse a él en la Juventus, el extremo francés del Mónaco aún no ha respondido.





El extremo francés del Mónaco (nacido en 2002) declaró a La Gazzetta dello Sport: «Khephren es un gran amigo que me ayudó mucho en los momentos difíciles en el Mónaco. A veces, en broma, me ha pedido que me una a él en la Juve. Me alegro por lo que está haciendo en Turín».





«Todas las ligas son difíciles; ni siquiera en la Serie A es fácil ganar. Todas son bonitas e interesantes».





“Crecer en la Champions es clave; con el Mónaco solo llegamos a la Conference. Decidiré mi futuro tras el Mundial: quiero llegar lejos y ayudar a Francia a ganar la tercera estrella”.