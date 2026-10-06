Sebastian Frej
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«Momentos especiales que sé que voy a echar de menos»: Lionel Messi se prepara para una emotiva despedida de Argentina
- Sebastian Frej
El capitán completa un entrenamiento final histórico
Un último entrenamiento en el complejo de Ezeiza marcó el capítulo final de la legendaria carrera internacional del capitán antes de enfundarse por última vez la camiseta de la selección en el Estadio Monumental. La emotiva ocasión se desarrolló ante sus compañeros y varios excompañeros de selección, incluido Pocho Lavezzi, que acudió en persona para mostrar su apoyo. El emblemático mediapunta afronta esta comparecencia ceremonial con un récord nacional de 125 goles en 207 internacionalidades, una cifra extraordinaria que aún podría aumentar antes de poner fin a su trayectoria con la selección.
El talismán comparte un emotivo mensaje social
Tras completar la preparación táctica bajo las órdenes de Scaloni, el veterano delantero recurrió a Instagram para captar el espíritu de la ocasión. La publicación incluía imágenes de la plantilla compartiendo un momento distendido durante el entrenamiento, poniendo de relieve la cercanía y la camaradería entre el núcleo de veteranos antes del amistoso de exhibición del martes. Reflexionando sobre las últimas horas de una histórica etapa internacional, Messi compartió un emotivo mensaje: "Momentos especiales que sé que voy a echar de menos..."
El núcleo veterano se reúne de nuevo para la celebración
El partido de despedida también marca el regreso al grupo de los veteranos Rodrigo De Paul, Nicolas Otamendi, Giovani Lo Celso y Nicolas Tagliafico, después de haber descansado en encuentros anteriores. Leandro Paredes tiene confirmada su presencia para apoyar a su capitán desde la grada pese a cumplir una sanción, mientras que Paulo Dybala y Nahuel Molina se lo perderán después de que la AS Roma bloqueara su viaje. Toda la plantilla saltará al campo con una equipación conmemorativa exclusiva adornada con el Sol de Mayo y ramas de laurel para honrar el legado duradero de su talismán.
- SOPA Images
Una nueva era asoma tras la despedida
Una vez que suene el pitido final en Buenos Aires, el ocho veces ganador del Balón de Oro volverá a centrar su atención en sus compromisos con el club en Estados Unidos, con el Inter Miami. Para Scaloni, el foco pasa a ser dar entrada a la próxima generación de cara al próximo ciclo de torneos sin su capitán talismán.
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