El partido de despedida también marca el regreso al grupo de los veteranos Rodrigo De Paul, Nicolas Otamendi, Giovani Lo Celso y Nicolas Tagliafico, después de haber descansado en encuentros anteriores. Leandro Paredes tiene confirmada su presencia para apoyar a su capitán desde la grada pese a cumplir una sanción, mientras que Paulo Dybala y Nahuel Molina se lo perderán después de que la AS Roma bloqueara su viaje. Toda la plantilla saltará al campo con una equipación conmemorativa exclusiva adornada con el Sol de Mayo y ramas de laurel para honrar el legado duradero de su talismán.