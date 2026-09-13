¡Momento de locura! Phil Foden ve la ROJA tras soltar una patada a Bruno Fernandes en un explosivo derbi de Manchester

El derbi de Manchester rara vez es un asunto tranquilo, pero la última entrega en Old Trafford estalló pronto este domingo cuando Foden vio la roja directa. La acción se produjo en el minuto 22 del partido, y la expulsión llegó después de un tenso intercambio con el capitán del Manchester United, Fernandes, que pareció sacar de quicio al canterano del City durante una disputa rutinaria por el balón.

Fernandes derribó primero a Foden cerca de la línea de banda, en una acción física que, evidentemente, el mediapunta inglés no encajó bien. Cuando Foden intentaba volver a ponerse en pie, pareció perder la compostura y respondió con un golpe contra el centrocampista portugués. Se vio a Foden soltar una patada a Fernandes, que cayó de inmediato al suelo, retorciéndose de dolor.

El árbitro estaba bien colocado para presenciar la represalia y no dudó en llevarse la mano al bolsillo trasero, confirmando que los visitantes se quedan con 10 jugadores después de que Phil Foden vea la tarjeta roja.



