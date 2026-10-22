Getty/GOAL
Traducido por
Moises Caicedo vs. Claude Makelele: Por qué tiene sentido la comparación en el Chelsea mientras Gus Poyet explica el valor de un «6» de los de antes en un equipo campeón de la Premier League
Makelele brilló en el Chelsea de Mourinho
En 2003, cuando Roman Abramovich financiaba un ambicioso proyecto en el oeste de Londres, el internacional francés Makelele dejó el Real Madrid, gigante de La Liga, atraído por el Chelsea. Se le consideraba parte de la élite mundial.
La llegada de Jose Mourinho como entrenador del Chelsea un año después revolucionó al equipo. El técnico, conocido como «el Especial», formó una plantilla prácticamente intocable en su primera temporada, que solo encajó 15 goles en la Premier League 2004-05.
Makelele contribuyó al dominio del Chelsea en las competiciones nacionales: a menudo frenaba los ataques rivales antes de que John Terry y Petr Cech tuvieran que intervenir. Desde entonces, no ha dejado de crecer el valor de un número 6 capaz de cambiar el rumbo de los partidos.
En la actualidad, Caicedo se encarga de esas tareas en la capital inglesa. Fue fichado en 2023 como parte de un acuerdo de traspaso con el Brighton por 100 millones de libras (134 millones de dólares). Las lesiones le han frenado en ocasiones últimamente, pero parece haber recuperado por completo su forma física.
- Getty/GOAL
¿Se puede comparar a Caicedo con Makelele?
Muchos no han tardado en sugerir que el sudamericano ha alcanzado un nivel de rendimiento comparable al de Makelele. Preguntado si comparte esa opinión, Poyet, excentrocampista del Chelsea que habló en colaboración con Gambling.com, una fuente de referencia para encontrar sitios de casino, declaró a GOAL: «La trayectoria de Makelele, su carrera, fue increíble. Creo que [Caicedo] tiene que mantener este nivel durante unos años para poder compararlos.
«Creo que es demasiado pronto, pero, al mismo tiempo, es muy importante para este equipo. Es increíble la diferencia entre los primeros cuatro o cinco partidos sin Caicedo y los dos últimos con Caicedo. Y eso demuestra cuánto le echaban de menos, especialmente en el sistema que Xabi [Alonso] está intentando implantar para permitir que los tres de arriba ataquen y aporten.
«Creo también que, con todos mis respetos hacia Caicedo, la ayuda de [Jordan] Henderson a su lado, que no muchos esperaban, le está dando la oportunidad de ser él mismo. Así que creo que es un jugador clave esta temporada para el Chelsea y espero de verdad que se mantenga en forma».
Kante, otro campeón en Stamford Bridge
Makelele no es el único francés formidable que ha ayudado al Chelsea a conquistar la Premier League. En la temporada 2016-17, tras haber formado parte del sorprendente equipo del Leicester que ganó el título contra todo pronóstico, N’Golo Kante reforzó su reputación al brillar en el Chelsea de Antonio Conte.
¿Podría Caicedo seguir esa tendencia ganadora, después de haber saboreado ya los triunfos en la Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA? Poyet añadió cuando le plantearon esa pregunta: «Estuve en el partido contra el Bournemouth y, cuando ves la fluidez del equipo en ataque, todo el mundo quiere marcar. Necesitas a alguien en quien, desde el punto de vista táctico, a veces la gente no se fija: dónde está colocado, hacia dónde mira, qué señala, qué espacios cubre, cómo lee el juego.
»Y esos son los jugadores especiales que has mencionado. Makelele, por su capacidad para anticiparse al juego. N’Golo Kante, porque nunca he visto a nadie correr tanto en mi vida. He visto jugadores correr, pero él recorría todo el campo.
»Creo que eso demuestra que seguimos necesitando a ese jugador, un seis de verdad, a la antigua, que se quede delante de los cuatro defensas, en todos los equipos del mundo. A veces, con esta nueva mentalidad de pasar, pasar y pasar, y el estilo del Barcelona, el estilo de [Pep] Guardiola o el estilo español, nos olvidamos de ese centrocampista».
- Getty
El Chelsea sigue gastando mucho en fichajes
El valor de Caicedo no pasa desapercibido para nadie en Stamford Bridge. El incansable futbolista de 24 años, que ha ejercido de capitán en algunos partidos, se ha convertido en uno de los primeros nombres de la alineación.
El Chelsea ha seguido gastando grandes sumas en nuevas piezas de un equipo con el que aspira al título y que va construyendo en torno a su dorsal 25. Entre ellas figuran Cole Palmer, Morgan Rogers, Joao Pedro y Emi Martinez, que esperan ayudar al Chelsea a volver a lo más alto del fútbol inglés y europeo.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias