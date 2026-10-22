En 2003, cuando Roman Abramovich financiaba un ambicioso proyecto en el oeste de Londres, el internacional francés Makelele dejó el Real Madrid, gigante de La Liga, atraído por el Chelsea. Se le consideraba parte de la élite mundial.

La llegada de Jose Mourinho como entrenador del Chelsea un año después revolucionó al equipo. El técnico, conocido como «el Especial», formó una plantilla prácticamente intocable en su primera temporada, que solo encajó 15 goles en la Premier League 2004-05.

Makelele contribuyó al dominio del Chelsea en las competiciones nacionales: a menudo frenaba los ataques rivales antes de que John Terry y Petr Cech tuvieran que intervenir. Desde entonces, no ha dejado de crecer el valor de un número 6 capaz de cambiar el rumbo de los partidos.

En la actualidad, Caicedo se encarga de esas tareas en la capital inglesa. Fue fichado en 2023 como parte de un acuerdo de traspaso con el Brighton por 100 millones de libras (134 millones de dólares). Las lesiones le han frenado en ocasiones últimamente, pero parece haber recuperado por completo su forma física.