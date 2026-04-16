Moises Caicedo firma un nuevo y lucrativo contrato con el Chelsea

Es el segundo de varios acuerdos para premiar a los mejores jugadores del Chelsea: el capitán Reece James ya firmó y el club negocia al menos uno más antes de que acabe la temporada. Este modelo, basado en incentivos, premia el rendimiento y la regularidad.

Antes, el club ya había concedido un aumento similar a Cole Palmer por su rendimiento, dentro de una estructura de incentivos ligada a objetivos como clasificar a la Champions. Consideran a Caicedo esencial en su regreso a la cima europea.