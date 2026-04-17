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Moises Caicedo firma un contrato a largo plazo con el Chelsea; el centrocampista afirma que los Blues «van por buen camino»
Compromiso con el proyecto a largo plazo
El Chelsea ha anunciado que Caicedo ha firmado un nuevo contrato de siete años. Desde su llegada procedente del Brighton & Hove Albion en el verano de 2023, el centrocampista se ha convertido en uno de los jugadores más fiables de la Premier League, lo que justifica la importante inversión realizada por la directiva de los Blues.
Con 24 años, ya ha jugado 140 partidos y fue clave en la conquista de la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes de la FIFA. Su renovación confirma el compromiso del jugador y del club con el proyecto deportivo actual.
- AFP
El ansia de Caicedo por conseguir más títulos
Tras renovar su contrato con el Chelsea, Caicedo declaró: «Estoy muy contento de seguir en el oeste de Londres. Creo en este equipo y en este club, y sé que vamos por el buen camino. Acabamos de empezar y aún tenemos mucho por lograr; quiero seguir mejorando cada día, ganar más títulos con el Chelsea y darlo todo por el club y la afición».
El internacional ecuatoriano, que en poco tiempo pasó de ser una figura en el Brighton a un pilar en Stamford Bridge, mantiene clara su ambición de aprovechar su éxito inicial con los Blues. «Ya hemos disfrutado de grandes momentos juntos y mi sueño es convertirme en una leyenda del Chelsea, y trabajaré tan duro como sea posible para que eso suceda», añadió.
Ascender en la jerarquía directiva
Caicedo destaca no solo por su trabajo defensivo y su capacidad para llevar el balón hacia adelante, sino también por ser un líder clave en el vestuario de Cobham. En su tercera temporada, ya porta el brazalete de capitán y ha dirigido al equipo en partidos de alto perfil, como el reciente contra el Manchester City.
Sus actuaciones han sido reconocidas: en la temporada 2024-25 dominó el centro del campo y arrasó en los premios del club, al ser nombrado Jugador de la Temporada por la afición y por sus compañeros.
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Un ojo para lo espectacular
Conocido por sus entradas y disciplina táctica, Caicedo también ha brillado en el último tercio del campo. Ha marcado ocho goles en 140 partidos con los Blues, y su capacidad goleadora ha crecido en las dos últimas temporadas. Uno de esos tantos fue elegido «Gol de la temporada 2024» del club, lo que destaca su gran calidad técnica.