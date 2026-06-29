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Moisés Caicedo, del Chelsea, es el nuevo capitán de Ecuador tras la renuncia de Enner Valencia al brazalete durante la reunión mundialista
El relevo generacional
En un gesto de liderazgo, Valencia cedió la capitanía de Ecuador a Caicedo. El veterano de 36 años entregó el brazalete al centrocampista de 24 años en una emotiva ceremonia ante sus compañeros.
La decisión llega tras asegurar la clasificación a las eliminatorias del Mundial, y refleja el reconocimiento de Valencia, exdelantero del West Ham, sobre el liderazgo de la nueva generación.
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El impulso de una victoria histórica
El anuncio llega tras un giro radical en la dinámica del equipo. Después de perder con Costa de Marfil y empatar sin goles ante Curazao, Ecuador venció 2-1 a Alemania en Nueva Jersey y revirtió su campaña.
El triunfo histórico les dio el primer pase a octavos en 20 años y les permitió dejar atrás la sombra de Brasil y Argentina. Valencia fue el capitán en los dos primeros partidos, pero ante Alemania el brazalete lo llevó Caicedo, anticipando un cambio de liderazgo.
La piedra angular de la nueva era
Caicedo, fichado por el Chelsea en 2023 por 115 millones de libras, es visto como el futuro del fútbol ecuatoriano y ya capitanea la selección.
La decisión parece obedecer al deseo de que la joven base asuma el mando. Ecuador vive una generación dorada, y el gesto de Valencia reconoce la madurez y la importancia táctica de Caicedo bajo presión.
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Con la mirada en las eliminatorias
Resuelta la capitanía, Ecuador se centra en las eliminatorias. El equipo ha demostrado su nivel y la unidad del plantel es evidente. Su próximo rival será la anfitriona México en el Azteca el miércoles. Si avanzan, podrían enfrentarse en cuartos a Inglaterra o a la República Democrática del Congo.