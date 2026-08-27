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Moise Kean al Como, operación cerca de cerrarse: intercambio de documentos entre los clubes. Operación de 40 millones de euros

M. Kean
Fichajes
Como
Fiorentina

Tras una larga negociación, ambos clubes han alcanzado un acuerdo: Fàbregas ya tiene al delantero que buscaba.

Moise Kean al Como, acuerdo a punto de cerrarse. Tras una larga negociación, el club lombardo y la Fiorentina han alcanzado un acuerdo: el delantero de la generación de 2000 deja Florencia a título definitivo por una cifra cercana a los 40 millones de euros entre parte fija y bonus (35+5). Fabregas consigue así el punta que quería y Kean luchará con Douvikas por un puesto como titular.

  • QUÉ PASÓ AYER

    Desde hace días, Kean ya no se consideraba jugador de la Fiorentina. Según Violanewsel domingo por la noche se negó a salir de inicio en el partido, perdido después por 4-0 contra la Roma, y ayer por la mañana forzó la situación, pidiendo salir traspasado, llegando tarde al Viola Park y eligiendo no entrenarse con el grupo. Una decisión que hizo estallar de furia a la Fiorentina, que lo multó y lo volvió a citar para una sesión en solitario por la tarde. Hoy, en cambio, el ex de Juventus y Paris Saint-Germain se presentó en el centro deportivo a la hora, para entrenarse con sus compañeros.

    • Anuncios

  • MORATA DEJA LIBRE EL PUESTO

    Kean debería llegar a Como entre esta noche y mañana, para pasar el reconocimiento médico y firmar. Deja la Fiorentina después de dos temporadas, 79 partidos, 735 goles y 7 asistencias. Ocupará el lugar, a nivel numérico, de Alvaro Morata, que está cerca de salir y negocia con el Leganés. El club de Madrid, que juega en la segunda división española, ha pedido que el Como contribuya de manera importante al pago del salario, actualmente de 5 millones de euros netos.

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