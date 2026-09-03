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Mohamed Salah, utilizado como advertencia contractual para Bruno Fernandes en el Man Utd: explican al Manchester United por qué no puede ofrecer 600.000 libras a la semana a su capitán talismánico
Fernandes se ha convertido en un récord de la Premier League
Muchos no han tardado en sugerir que Fernandes se ha convertido en una pieza de valor incalculable en el llamado «Teatro de los Sueños», siendo imposible pasar por alto su contribución a la causa colectiva. La historia de la Premier League se escribió la temporada pasada al registrar 21 asistencias en una sola campaña de la máxima categoría.
Ya ha dejado más momentos de magia en 2026-27, con un hat-trick decisivo contra el Ipswich en su último partido. Sin Fernandes a su disposición, da miedo pensar qué habría sido de los últimos siete años en la mitad roja de Mánchester.
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El Manchester United espera acordar un nuevo contrato con el capitán del club
Sin embargo, ha entrado en el último año de su actual contrato con el United. Existe la opción de activar una prórroga de 12 meses, algo que debería hacerse, pero el plan es cerrar un acuerdo completamente nuevo.
Todavía no se ha firmado ningún documento y, como ya hubo interés de la Saudi Pro League, han surgido dudas sobre su futuro a corto y largo plazo. Hay que tomar decisiones, similares a las que en su día se adoptaron con una superestrella egipcia en Anfield, sobre cuánto vale un icono veterano.
¿Debe el Manchester United pagar lo que haga falta para retener a Fernandes?
Cuando se le planteó a Strachan, que hablaba en nombre de Grosvenor Sport, que el United necesita hacer lo que haga falta para retener a Fernandes, el excentrocampista del Manchester United dijo a GOAL: «Eso también se dijo con Salah: “hay que renovarle”. Jamie Carragher decía: “dadle todo lo que quiera”.
«No puedes hacer eso, darle todo lo que quiere. Quiere 600.000 libras a la semana. No, no podemos hacer eso porque, si le damos 600.000 libras a la semana, los que están por debajo van a querer 250.000, 300.000 o 400.000. No puedes limitarte a decir: “dadle lo que quiera, hay que renovarle”.
«Lo que tiene que pasar en el equipo para que esto no sea un asunto tan importante es que sea un equipo mejor, más completo. Eso quitaría el miedo a perder a Bruno Fernandes. Pero ahora mismo entiendo ese miedo porque todo lo que pasa en el Man United pasa por este tipo. Todo.
«Tengo que decir que, si yo fuera jugador del Man United, me sentiría un poco avergonzado. En plan: “¿cómo podemos dejar que este tío lo haga todo?”. Es un poco como nos pasaba a nosotros con Bryan Robson. Lo hacía todo, pero al menos intentábamos ayudarle, marcábamos algunos goles.
«Pero debe de ser duro para él. Me gustaría ver que el resto de los jugadores formaran un equipo más completo, que no dependa de Bruno Fernandes para todo. No puedes simplemente decir: “vamos a renovarle”. ¿Qué contrato? ¿Hasta los 36 o 37 años?
«Como he dicho, Mo Salah debería ser la advertencia para este tipo de jugador, para este tipo de momento en una carrera. Le das todo lo que quiere y luego dices: “ah, no deberíamos haber hecho eso porque no ha tenido una gran temporada”. Pero eso iba a pasar igualmente. Simplemente no puedes decir: “dale lo que quiera”. No funciona así».
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¿Cuánto podría valer el nuevo contrato de Fernandes?
Se ha sugerido que el United está dispuesto a convertir a Fernandes en su jugador mejor pagado, añadiendo otro año a su contrato con un salario semanal de 350.000 £. Está por ver si esa oferta resulta lo bastante atractiva.
Se dice que un compañero de selección de la leyenda del Manchester United Cristiano Ronaldo tiene otras opciones que valorar, con importantes cantidades de dinero moviéndose ahora mismo en Turquía, pero se espera que forme parte de los esfuerzos en marcha para devolver los títulos a Old Trafford.
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