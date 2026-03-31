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Mohamed Salah se ha desmarcado de la posibilidad de fichar por la MLS para jugar junto a Lionel Messi, y la superestrella del Liverpool, que está a punto de marcharse, ha recibido consejos sobre su traspaso inspirados en Cristiano Ronaldo
¿Europa, Arabia Saudí o Estados Unidos? ¿Dónde acabará Salah?
Desde hace tiempo se viene hablando de un nuevo comienzo en Oriente Medio en lo que respecta al futuro de Salah. Anteriormente, ha sido objeto de ofertas millonarias procedentes de esa parte del mundo. El club siempre ha rechazado esas propuestas, y en abril de 2025 se firmó un nuevo contrato en Anfield.
Esos términos tienen una vigencia de otros 15 meses, pero se rescindirán en verano. El Liverpool ha aceptado desprenderse de su talismán, ganador de la Premier League y la Liga de Campeones, sin exigir una indemnización.
Como era de esperar, las especulaciones sobre el próximo destino de Salah están en pleno apogeo. Se dice que se han recibido ofertas más lucrativas de Arabia Saudí, mientras que los principales equipos europeos no han perdido la esperanza de hacerse con su preciado fichaje. Los equipos de Estados Unidos también intentarán su suerte a la hora de incorporar a Salah.
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Por qué se ha desaconsejado a Salah que fiche por la MLS para jugar junto a Messi
Se ha sugerido que Sir David Beckham podría intentar reunir a Salah con Messi, ganador de ocho Balones de Oro, en el sur de Florida. Ibrahim Hassan, sin embargo, opina que no se debe perseguir ningún «sueño americano».
Ha hablado con On Sport sobre las grandes decisiones a las que se enfrenta Salah: «Personalmente, preferiría que
se quedara en Europa. He oído hablar de ofertas del París Saint-Germain, el Bayern de Múnich y clubes de la liga italiana.
¿Un fichaje por la Major League Soccer? Estaría demasiado alejado de los focos. No recordarás a Salah más
de lo que yo recuerdo ahora a Messi; ni siquiera intento verlo jugar».
A Salah le aconsejan que siga los pasos de Ronaldo y se vaya a Oriente Medio
Aunque se insta a Salah a ignorar cualquier mirada de admiración procedente de Estados Unidos, el comisionado de la MLS, Don Garber, ha dejado la puerta abierta. Recientemente declaró en la conferencia del Sports Business Journal: «Mo Salah es uno de los grandes jugadores de la historia de la Premier League... Me encantaría verlo en nuestra liga».
Ya había declarado en diciembre: «Qué gran jugador sería en la MLS, y creo que le ofreceríamos una plataforma fantástica.
«Obviamente, si [Salah] alguna vez decide venir a la Major League Soccer, le daríamos la bienvenida con los brazos abiertos. Yo diría que debería ponerse en contacto con Leo y con Thomas Müller y ver lo felices que han sido, el éxito que han tenido y lo mucho que realmente han disfrutado de estar en la Major League Soccer».
Hay ventajas evidentes en ir a Estados Unidos, pero Hassan cree que la carrera de Salah estaría mejor en otro lugar. Si no se encuentra un destino en Europa, cree que Arabia Saudí sería la opción más lógica.
A continuación, se refirió a otro nombre muy conocido que se une a figuras como Ronaldo y Karim Benzema en esa división: «Si no recibe ofertas de Europa, entonces
un fichaje por la liga saudí sería una buena opción, especialmente con grandes nombres como Cristiano».
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¿Conseguirá la leyenda del Liverpool, Salah, más títulos con los Reds?
Por ahora, Salah aspira a poner el broche de oro a sus nueve años en el Liverpool. El tres veces ganador del premio al Mejor Jugador del Año de la PFA ha marcado 255 goles con los Reds en 435 partidos.
Ya se ha asegurado un lugar como leyenda moderna en Merseyside, y es posible que dicho legado se vea reforzado si el equipo de Arne Slot consigue hacerse con la Champions League y la FA Cup en 2026.