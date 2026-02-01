Getty/GOAL
Mohamed Salah le quita el récord de la Premier League a Wayne Rooney y Thierry Henry, mientras el 'Rey Egipcio' hace más historia con Liverpool
Salah vuelve a estar en favor después de una explosiva diatriba
Mohamed Salah no pudo anotar él mismo contra las Urracas, con su último esfuerzo en la Premier League registrado contra el Aston Villa el pasado 1 de noviembre de 2025. Fue al banquillo poco después de eso.
Entonces se dirigió una explosiva diatriba en la dirección de sus empleadores en Merseyside, con el jugador de 33 años frustrado por estar limitado a un papel menor. Es ganador de la Premier League, la Champions League, la Bota de Oro y el premio PFA al Jugador del Año.
Se disfrutó de un descanso bienvenido de los titulares generados en Inglaterra al partir para el servicio de la Copa Africana de Naciones. Cualquier problema parece haber sido solucionado, con Salah siendo bienvenido de nuevo al once inicial de Arne Slot.
- Getty
Salah rompió dos récords de la Premier League contra el Newcastle
Hizo una importante contribución a la causa colectiva contra Newcastle, con una asistencia para Hugo Ekitike que permitió a Liverpool igualar un partido que finalmente dominaron. Salah ahora ha marcado 10 goles e hizo la misma cantidad de asistencias en sus enfrentamientos contra los Magpies.
El 'Rey Egipcio' es el primer jugador en alcanzar cifras dobles en esos dos aspectos contra un único oponente de la Premier League. Sin embargo, ese no es el único hito que Salah ha alcanzado.
Al proporcionar otra asistencia en Anfield, Salah ha participado en más goles en un estadio de la máxima categoría inglesa que cualquier otro jugador en la era de la Premier League. Ha encontrado la red en 107 ocasiones en el icónico estadio del Liverpool, además de registrar 45 asistencias.
Esa impresionante cifra de 152 contribuciones lo ha llevado a superar a Rooney y Henry, quienes lograron sus respectivas estadísticas en Old Trafford y Highbury. Hay promesa de más por venir de Salah, ya que está trabajando en un contrato hasta 2027.
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén avances de expertos, predicciones basadas en datos e información ganadora con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra creciente comunidad ahora!
Salah brillando de nuevo para los Reds
La leyenda del Liverpool, Steve McManaman, está encantado de ver a Salah de nuevo en su mejor forma, con sorprendentes rumores de transferencia silenciados de nuevo por ahora. El ex extremo le dijo a TNT Sports: “Creo que le da equilibrio al Liverpool. Ya sea que tenga un buen partido o un mal partido es un tema de conversación, pero cuando estuvo en la AFCON, el Liverpool realmente lo extrañó, estaban muy desequilibrados.
“Él quiere jugar en la derecha, así que cuando juega y cuando marca y cuando destaca en el juego, el Liverpool es un equipo mucho, mucho mejor cuando él está que cuando no está. Así que creo que las relaciones están bien y creo que con suerte veremos lo mejor de él ahora durante el resto de la temporada.”
- Getty Images Sport
Planes de transferencia: Liverpool podría gastar antes de la fecha límite
Mientras se espera que Salah permanezca en su entorno actual hasta el verano, si no más allá, podría ser que Liverpool dé la bienvenida a caras nuevas antes de que pase el plazo de inscripción de invierno.
Cuestionado sobre sus planes para las últimas horas de la ventana, con la especulación continua tras una estruendosa racha de gasto por parte de los Reds en el verano de 2025, Slot dijo a los periodistas después de presenciar una bienvenida victoria sobre Newcastle: “Creo que siempre se habla mucho sobre Liverpool y mucho sobre los jugadores de Liverpool. Hubo mucho ruido alrededor del club la última semana, [o] tal vez debería decir semanas.
“Creo que nuestros aficionados mostraron hoy lo que realmente significa el ruido: eso es ser ruidosos, porque estuvieron muy colaborativos hoy. Así que eso es lo que significa ruido aquí en Liverpool. Creo que estamos tratando de fortalecer el equipo y no de debilitarlo. Cuarenta y ocho horas, no sé cuánto queda, pero veamos cuando termine la ventana.”
Liverpool puede enfocarse en las transferencias en los próximos días, ya que los Reds no volverán a la acción hasta dar la bienvenida a sus viejos adversarios Manchester City en Anfield para otro partido de la Premier League muy esperado el 8 de febrero.
Anuncios