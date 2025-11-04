Mohamed Salah recibe el visto bueno sobre Jude Bellingham y Vinicius Jr supera a Luis Díaz, ya que la exestrella del Liverpool Roberto Firmino elige sus favoritos

El ex delantero del Liverpool e internacional brasileño Firmino ha compartido sus elecciones entre algunos de los mejores futbolistas del mundo, decantándose por Salah y Vini cuando se le pidió elegir entre los dúos Salah-Bellingham y Diazi-Vinicius. En una entrevista con MARCA, el brasileño, que actualmente juega en Al Saddi en la Qatar Stars League, no dudó cuando se le pidió comparar a dos de sus antiguos compañeros de la Premier League.

Cuando se le preguntó a quién elegiría entre Díaz y Vini Jr., Firmino respondió: “Es muy difícil elegir tan simplemente. Pero... ¡Vini!” También mostró lealtad a su antiguo compañero de equipo cuando se le pidió elegir entre Bellingham y Salah, respondiendo: “Mo Salah.”

Las elecciones de Firmino llegan antes del enfrentamiento de alta tensión de la Liga de Campeones entre su antiguo club, el Liverpool, y el Madrid, un partido que describió como “uno de los mejores encuentros que se pueden encontrar en el fútbol mundial.” El brasileño dejó claro que su corazón sigue con los Reds, “como fan del Liverpool, espero que los Reds ganen.”