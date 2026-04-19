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Mohamed Salah quiere «despedirse como es debido» de la afición del Liverpool tras marcar un gol decisivo contra el Everton
Un gol en el derbi que ha batido todos los récords
En su último derbi de Merseyside, Salah abrió el marcador en el Hill Dickinson Stadium y el Liverpool ganó 2-1. El gol, el noveno en derbis, le igualó a Steven Gerrard como máximo anotador de estos duelos en la Premier.
Tras la agónica victoria, decidida por un cabezazo de Virgil van Dijk en el descuento, el egipcio restó importancia a su logro personal. «Se siente genial», dijo a Sky Sports.
«Lo más importante era ayudar al equipo a mantenerse tranquilo y con confianza, porque sabíamos que iba a ser un partido complicado. Me alegro de que al final hayamos conseguido la victoria».
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Despedirse «como es debido»
A cinco partidos de su despedida del Liverpool, los aficionados de Anfield asimilan la marcha de Salah.
El delantero confirmó el mes pasado que se irá al terminar esta temporada, cerrando una etapa legendaria en Merseyside en la que ha conquistado todos los títulos importantes.
Preguntado por su legado, respondió: «No pienso en eso; quiero seguir marcando goles y ayudar al equipo a alcanzar la Champions. Espero despedirme de la mejor forma».
Van Dijk rinde homenaje a su «excelente» compañero de equipo
Sus compañeros, sobre todo el capitán Van Dijk, saben lo que significa la marcha de Salah. El defensa holandés, tras ocho años de éxitos juntos, le dedicó elogios.
«En las próximas semanas diré muchas cosas sobre él», afirmó Van Dijk.
«Es muy importante para nosotros, dentro y fuera del campo. A veces el reconocimiento llega tarde, cuando los jugadores ya se han ido, pero lo apreciamos muchísimo. Es un compañero excepcional; hemos compartido todo: lo bueno y lo malo».
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Un final emotivo en Anfield
Las últimas semanas de la temporada serán emotivas para todo el club. El Liverpool lucha por acabar entre los cinco primeros y lograr la clasificación para la Liga de Campeones, y la aportación de Salah seguirá siendo fundamental.
«Seguirá siendo clave en los cinco partidos que quedan y luego será emotivo para él y su familia», añadió Van Dijk.
«También lo será para nosotros, pues ha sido muy importante para mí, para el equipo y, por supuesto, para la afición. Pero antes debemos cumplir con nuestro trabajo y él lo sabe; ese es el objetivo principal».