Mohamed Salah publica un último mensaje en el que habla de «la noche más larga de mi vida» al despedirse del Liverpool

La marcha de Salah pone fin a nueve años en Merseyside, periodo en el que se consolidó como uno de los jugadores más prolíficos de la historia del Liverpool.

Llegó procedente de la Roma en 2017 por unos 34 millones de libras (46 millones de dólares) y fue clave para que el club volviera a lo más alto del fútbol nacional y europeo.

Deja Anfield con una vitrina repleta de títulos nacionales y continentales, y como broche final ayudó al equipo a ganar la Premier League 2024-2025.



