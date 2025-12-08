Mohamed Salah se da cuenta que no es Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo tras su arrebato en el Liverpool

Salah ha insinuado un posible traspaso en enero, admitiendo no tener buena relación con Arne Slot y sugiriendo que se ha convertido en un chivo expiatorio por los problemas del Liverpool esta temporada. Sus comentarios públicos han generado críticas generalizadas, recordándole que nadie está por encima del club.

Stan Collymore, exjugador de los Reds, opinó tras ver la queja pública de Salah: “Creo que sé un poco sobre el Liverpool, sus aficionados y cómo ven su club. Desde Shankly a Paisley, Dalglish, Klopp y ahora Slot, una cosa permanece constante: el club siempre es lo primero y lo último. Los jugadores y entrenadores aportan su ADN, pero el club eclipsa al individuo.

Mo Salah ha dejado un ADN ganador en Anfield y ocupa un lugar en el panteón de los grandes, así que es curioso ver esta entrevista lanzando una 'granada' en el club. Si conozco al Liverpool y a sus seguidores, la reacción mayoritaria será: 'El club primero y último, no importa quién sea'. Es un mantra vivo que incluso Salah encontrará difícil de ignorar.

¿Slot es menos amistoso que Klopp? Sí, es tranquilo, relajado y algo desapegado. Mostró esa actitud incluso con Trent Alexander-Arnold, pero ha ganado respeto al llevar al equipo a competir en serio.

El equipo tiene buenos momentos y errores defensivos cómicos en otros. Casi todos los jugadores aceptarían pasar 2 o 3 partidos en el banquillo si no rinden al nivel esperado. En la locura del fútbol moderno de 2025, el culto a las personalidades hace que se cuestione algo tan razonable. Salah quizá se engañó a sí mismo creyéndose intocable como Messi o Ronaldo. Mo no es ellos, y Liverpool tampoco es ese club”.