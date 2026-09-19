Salah abrió el marcador para el Trabzonspor en el cuarto minuto del partido del sábado, con una brillante definición tras una carrera en solitario desde el centro del campo. Después dobló la ventaja en el minuto 43, justo antes del descanso. Salah no se detuvo ahí, ya que completó su hat-trick en el minuto 80 y dio una asistencia para redondear una notable victoria por 4-0.

Según Opta, Salah se ha convertido ahora en el primer jugador extranjero que marca en sus tres primeros partidos en casa con el Trabzonspor en la Superliga turca desde la temporada 2000-01.