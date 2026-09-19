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Mohamed Salah marca su primer hat-trick con el Trabzonspor mientras arrolla al Galatasaray en la Superliga turca
Una actuación dominante contra el Galatasaray
Salah abrió el marcador para el Trabzonspor en el cuarto minuto del partido del sábado, con una brillante definición tras una carrera en solitario desde el centro del campo. Después dobló la ventaja en el minuto 43, justo antes del descanso. Salah no se detuvo ahí, ya que completó su hat-trick en el minuto 80 y dio una asistencia para redondear una notable victoria por 4-0.
Según Opta, Salah se ha convertido ahora en el primer jugador extranjero que marca en sus tres primeros partidos en casa con el Trabzonspor en la Superliga turca desde la temporada 2000-01.
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A la caza de Burak Yilmaz
Salah ha estado en un estado de forma sensacional desde su llegada a Turquía durante el mercado de fichajes de verano. Ya suma siete goles en sus seis primeras apariciones ligueras con el Trabzonspor, lo que le convierte en el actual máximo goleador de la Superliga turca.
Esta impresionante cifra significa que ahora está a solo un gol de igualar el récord del club que ostenta Burak Yilmaz, que marcó ocho goles durante los seis primeros partidos de la campaña 2011-12. El Trabzonspor se ha beneficiado claramente de su presencia, ya que Salah sigue demostrando el instinto goleador de élite que definió su histórica etapa de nueve años en el Liverpool en el fútbol inglés.
Haciendo historia en Trabzon
Salah ya había anunciado su llegada por todo lo alto antes del sábado, tras marcar dos goles contra el Istanbul Basaksehir en la segunda jornada. A eso le siguió otro tanto crucial frente al Genclerbirligi en la cuarta fecha. Al ver portería contra el Galatasaray, Salah se aseguró de que su nombre ya quede grabado en los libros de historia del Trabzonspor. El Galatasaray tuvo serios problemas para contenerle y se vio completamente superado, mientras Salah orquestaba cada ataque peligroso del conjunto local a lo largo de un encuentro trepidante.
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¿Qué le espera ahora a Salah?
Salah dejará ahora temporalmente el Trabzonspor para incorporarse a la selección de Egipto de cara al próximo parón internacional. Buscará trasladar su excelente estado de forma con el club al escenario internacional. Tras sus compromisos con Egipto, Salah regresará a Turquía mientras el Trabzonspor se prepara para enfrentarse al Samsunspor el 10 de octubre, con la esperanza de ayudar al club a seguir escalando posiciones en la clasificación.
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