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Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

Mohamed Salah iguala el récord de Steven Gerrard tras marcar en su último derbi de Merseyside con el Liverpool

M. Salah
Liverpool
S. Gerrard
Everton
Everton vs Liverpool
Premier League

En su última temporada, Mohamed Salah ha igualado el récord de goles en el derbi de Merseyside que ostentaba Steven Gerrard. El egipcio marcó su noveno tanto en el derbi durante la victoria 2-1 sobre el Everton el domingo, decidida por un cabezazo de Virgil van Dijk en los últimos minutos. Estos tres puntos mantienen al Liverpool en la lucha por acabar entre los cinco primeros y lograr la clasificación para la Liga de Campeones.

  • Destacando en un derbi lleno de emoción

    Salah cerró una temporada complicada, pero respondió cuando Liverpool más lo necesitaba. Abrió el marcador en la victoria 2-1 sobre Everton. Beto empató para los locales, y Van Dijk marcó en el minuto 10 del descuento para asegurar un resultado vital en la lucha por el top 5.

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  • Igualando un hito legendario de la Premier League

    El gol de Salah fue su noveno en liga ante el gran rival del Liverpool, igualando un récord histórico. Ahora comparte el trono de máximos goleadores del clásico con Gerrard y, al final de la temporada, partirá con el mismo estatus legendario que el excentrocampista.


  • Primer goleador en el derbi en el nuevo estadio del Everton

    Salah ya suma siete goles y seis asistencias en 23 partidos de la Premier League esta temporada, y se convirtió en el primer jugador en marcar en un derbi de Merseyside en el nuevo estadio Hill Dickinson del Everton. Tras este logro, el egipcio llega en buena forma para cerrar su etapa en el Liverpool.


  • FBL-ENG-PR-EVERTON-LIVERPOOLAFP

    En busca de la clasificación para la Liga de Campeones

    El Liverpool es quinto con 55 puntos, siete más que Chelsea, Brentford y Bournemouth, todos con 48. Salah y su equipo buscan otra victoria ante el Crystal Palace el próximo fin de semana.

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