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Mohamed Salah iguala el récord de Steven Gerrard tras marcar en su último derbi de Merseyside con el Liverpool
Destacando en un derbi lleno de emoción
Salah cerró una temporada complicada, pero respondió cuando Liverpool más lo necesitaba. Abrió el marcador en la victoria 2-1 sobre Everton. Beto empató para los locales, y Van Dijk marcó en el minuto 10 del descuento para asegurar un resultado vital en la lucha por el top 5.
Igualando un hito legendario de la Premier League
El gol de Salah fue su noveno en liga ante el gran rival del Liverpool, igualando un récord histórico. Ahora comparte el trono de máximos goleadores del clásico con Gerrard y, al final de la temporada, partirá con el mismo estatus legendario que el excentrocampista.
Primer goleador en el derbi en el nuevo estadio del Everton
Salah ya suma siete goles y seis asistencias en 23 partidos de la Premier League esta temporada, y se convirtió en el primer jugador en marcar en un derbi de Merseyside en el nuevo estadio Hill Dickinson del Everton. Tras este logro, el egipcio llega en buena forma para cerrar su etapa en el Liverpool.
- AFP
En busca de la clasificación para la Liga de Campeones
El Liverpool es quinto con 55 puntos, siete más que Chelsea, Brentford y Bournemouth, todos con 48. Salah y su equipo buscan otra victoria ante el Crystal Palace el próximo fin de semana.