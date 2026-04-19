Mohamed Salah iguala el récord de Steven Gerrard tras marcar en su último derbi de Merseyside con el Liverpool

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En su última temporada, Mohamed Salah ha igualado el récord de goles en el derbi de Merseyside que ostentaba Steven Gerrard. El egipcio marcó su noveno tanto en el derbi durante la victoria 2-1 sobre el Everton el domingo, decidida por un cabezazo de Virgil van Dijk en los últimos minutos. Estos tres puntos mantienen al Liverpool en la lucha por acabar entre los cinco primeros y lograr la clasificación para la Liga de Campeones.