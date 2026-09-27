La Federación Egipcia de Fútbol ha confirmado que Salah estará ausente de la convocatoria cuando Egipto se enfrente a Sudán del Sur este martes. La decisión se tomó como medida de precaución para garantizar la condición física a largo plazo del icono del Trabzonspor, que sigue siendo el eje de las aspiraciones de la selección nacional. Los responsables han señalado las condiciones específicas del recinto como la principal razón de su exclusión para el próximo partido.

En un comunicado difundido a través de sus canales oficiales, la Federación Egipcia explicó la situación: "El cuerpo técnico de la selección egipcia, encabezado por el seleccionador Hossam Hassan, ha decidido dar descanso a Mohamed Salah para el partido contra Sudán del Sur. El motivo es el césped artificial en el que se juega el encuentro".