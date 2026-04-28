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Mohamed Salah, estrella del Liverpool, anunciará su nuevo club «en unos días», según un miembro del cuerpo técnico de Egipto
Un miembro del cuerpo técnico de Egipto hace unas declaraciones sobre Salah
Mohamed Murad, coordinador de comunicación de la selección egipcia, afirma que el delantero está a punto de revelar su próximo destino. Esto ocurre después de que Salah confirmara en marzo que dejará el Liverpool al final de la temporada por rescisión de contrato, pese a que su vínculo original vencía en 2027.
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Se espera un anuncio sobre el nuevo club en los próximos días
Aunque la Liga Profesional Saudí parece el destino más probable para Salah, su agente, Ramy Abbas Issa, mantiene el misterio y asegura que «nadie sabe» dónde jugará la próxima temporada. Sin embargo, Murad afirma que el anuncio oficial es inminente.
«Hay noticias sobre ofertas de Italia, Francia y otros grandes clubes; es cierto, es una estrella y sería un gran fichaje», declaró un miembro del cuerpo técnico de Egipto a Four Four Two. «Le apoyaremos sea cual sea su decisión; también tiene ofertas de Arabia Saudí y creo que en unos días anunciará su próximo destino».
El fin de una era legendaria en Anfield
Se rumorea que Salah sufrió una rotura en el tendón de la corva durante la victoria 3-1 del Liverpool sobre el Crystal Palace el 25 de abril, lo que podría acabar prematuramente con su etapa en el club. El director de la selección egipcia, Ibrahim Hassan, afirma que la lesión necesita cuatro semanas de tratamiento, lo que le excluiría de los próximos partidos del Liverpool, aunque el club aún no lo ha confirmado.
Su marcha este verano supondría un gran cambio para el Liverpool. Desde su llegada procedente de la Roma en 2017, Salah se ha consolidado como una leyenda, con más de 250 goles y todos los títulos posibles.
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¿Y ahora qué?
Salah recibirá una emotiva despedida en el último partido de la temporada del Liverpool, juegue o no. Luego se enfocará en el Mundial 2026, donde se espera que lidera a Egipto ante Bélgica, Nueva Zelanda e Irán.
Tanto si ficha por Arabia Saudí como si elige otro gran campeonato europeo, el «Rey de Egipto» inicia un nuevo capítulo en su carrera.