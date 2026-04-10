Mohamed Salah envía un emotivo mensaje a Andy Robertson tras anunciar su salida del Liverpool

A través de las redes sociales, Salah publicó varias fotos que reflejan su larga colaboración en Merseyside. El delantero egipcio admitió que le costaba encontrar las palabras para despedir a su compañero, un adiós que marca el fin de una era para los Reds. Destacó el profundo vínculo que han forjado desde su llegada al club en 2017.

En su cuenta de X (antes Twitter) @MoSalah escribió: «Estas fotos muestran el vínculo que compartimos y casi me hacen callar sobre tu marcha. Ha sido un honor ser tu compañero y amigo. Lo has ganado todo y te vas como una leyenda. Nos veremos de nuevo».

El mensaje se produce tras el homenaje que Robertson le rindió en el vestuario, muestra del respeto mutuo entre dos referentes de Anfield.