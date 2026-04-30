Mohamed Salah, del Liverpool, podría fichar por un grande europeo para jugar con la exestrella del Manchester City

Sorpresivamente, el club turco F.B. lidera la carrera para fichar a Salah. Aunque el delantero del Liverpool ha sido vinculado con la Liga Saudí, aún no quiere dejar Europa. Según A Spor, el F.B. se ha reunido dos veces con sus agentes para negociar su llegada.

El jugador de 33 años planea dejar Anfield este verano tras nueve temporadas; aunque renovó hasta 2027, el club le dejará marchar como agente libre por mutuo acuerdo. El club turco conoce las altas pretensiones económicas del jugador, quien buscaría un salario de unas 333 000 libras semanales.