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Mohamed Salah critica el estilo de Arne Slot, y el Liverpool pide recuperar el fútbol «heavy metal» de Jürgen Klopp tras la goleada ante el Aston Villa
Salah exige volver a la filosofía de Klopp
Tras la derrota en West Midlands, Mohamed Salah criticó la actual trayectoria del Liverpool. En un mensaje en redes sociales, el “Rey de Egipto” lamentó la falta de intimidación del equipo y recordó su pasado exitoso.
En un mensaje que cuestionaba los métodos del entrenador Slot, Salah escribió: «He visto a este club pasar de la duda a la fe y de la fe al título. Costó mucho y siempre di todo para ayudar. Nada me enorgullece más. Pero vernos caer otra vez este curso duele y no es lo que merecen nuestros aficionados. Quiero ver al Liverpool volver a ser el equipo ofensivo que temen los rivales y que vuelve a ganar trofeos».
- AFP
La crisis de identidad de Anfield bajo el mandato de Slot
La etapa de Slot se ha basado en el control y la posesión, lejos del caos de alta intensidad anterior. Pero, ante la falta de regularidad del Liverpool, Salah advierte que la identidad del club no es negociable y que todo nuevo integrante, incluido el cuerpo técnico, debe adaptarse a ella.
“Ese es el fútbol que conozco y la identidad que debemos recuperar y mantener siempre. Quien llegue al club debe adaptarse a ella. Ganar de vez en cuando no basta para el Liverpool; todos los equipos suman puntos, pero el Liverpool debe ser más. Este club significa mucho para mí y mi familia, y quiero verlo triunfar mucho tiempo después de irme”.
La lucha por la Liga de Campeones se decide en el último momento
Pese a las tensiones internas por el estilo de juego, el objetivo inmediato es terminar entre los cinco primeros para clasificar a la Liga de Campeones. La derrota en Villa Park obliga a los Reds a ganar el último partido contra el Brentford para asegurar su lugar en la máxima competición europea la próxima temporada.
«Como siempre he dicho, clasificarnos para la Liga de Campeones de la próxima temporada es lo mínimo y haré todo lo que pueda para que eso suceda», añadió Salah. El delantero, que solo saltó al campo en la segunda parte como suplente contra el Villa junto a Florian Wirtz, liderará la delantera en Anfield en lo que será su emotiva despedida, tras anunciar oficialmente que dejará el club al final de la temporada actual.
- AFP
Una derrota histórica para el Liverpool de Slot
El vertiginoso declive del Liverpool bajo Slot tocó fondo en Villa Park, donde los Reds sumaron su 19.ª derrota de la temporada. La debacle ante el Aston Villa fue su 12.ª caída en la Premier, cifra que solo tres campeones habían superado al año siguiente.
Además, encajaron cuatro goles en un mismo partido liguero por primera vez en las dos temporadas de Slot, alcanzando 52 tantos recibidos, récord en una Premier de 38 jornadas.