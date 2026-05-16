Tras la derrota en West Midlands, Mohamed Salah criticó la actual trayectoria del Liverpool. En un mensaje en redes sociales, el “Rey de Egipto” lamentó la falta de intimidación del equipo y recordó su pasado exitoso.

En un mensaje que cuestionaba los métodos del entrenador Slot, Salah escribió: «He visto a este club pasar de la duda a la fe y de la fe al título. Costó mucho y siempre di todo para ayudar. Nada me enorgullece más. Pero vernos caer otra vez este curso duele y no es lo que merecen nuestros aficionados. Quiero ver al Liverpool volver a ser el equipo ofensivo que temen los rivales y que vuelve a ganar trofeos».