Hierro, que ganó tres Champions con el Real Madrid, afirma que Salah tiene la calidad necesaria para triunfar en La Liga. El exdefensa destaca su adaptación y experiencia, y lo ve como un activo para cualquier grande, como Madrid o Barcelona.

Al hablar sobre la posibilidad de que el talismán del Liverpool llegue al Santiago Bernabéu, Hierro declaró a ON Sport: «¿Salah al Real Madrid? Por supuesto, me encantaría. Es un jugador excepcional. Nadie puede negar su impacto en el Liverpool ni los títulos que ha conseguido, sobre todo la Premier League. Me encantaría verlo en el Real Madrid; en el fútbol todo es posible.

Es el tipo de jugador que cualquier club quiere fichar: un fenómeno que marca la diferencia donde sea.

“Imaginenlo en La Liga, ya sea con el Real Madrid o el Barcelona: sería un gran impulso para la competición. Tiene la calidad, la experiencia y la capacidad de adaptarse a cualquier equipo o estilo de juego. En definitiva, Mohamed Salah es un jugador ‘top’ en todos los sentidos. Cualquier club del mundo estaría orgulloso de tenerlo, así que ¿por qué no verlo algún día en el Real Madrid? En el fútbol todo es posible”.