Mohamed Salah acepta renunciar a 400 000 libras de su salario en el Liverpool para facilitar su salida gratuita este verano

Salah se refirió a su inminente marcha en un emotivo mensaje de vídeo el martes por la noche. «Por desgracia, ha llegado el día. Esta es la primera parte de mi despedida», declaró. «Dejaré el Liverpool al final de la temporada. Nunca imaginé hasta qué punto este club, esta ciudad y esta gente se convertirían en parte de mi vida. El Liverpool no es solo un club de fútbol. Es una pasión. Es una historia. Es un espíritu. No puedo explicárselo con palabras a nadie que no forme parte de este club. Celebramos victorias. Ganamos los trofeos más importantes y luchamos juntos en los momentos más difíciles de nuestra vida.

«Quiero dar las gracias a todos los que han formado parte de este club durante mi estancia aquí, especialmente a los compañeros de equipo, tanto los actuales como los anteriores. Y a los aficionados, no tengo palabras suficientes. El apoyo que me habéis mostrado, tanto en los mejores momentos de mi carrera como cuando me habéis respaldado en los momentos más difíciles. Es algo que nunca olvidaré y que llevaré siempre conmigo. Marcharse nunca es fácil. Me habéis dado los mejores momentos de mi vida; siempre seré uno de vosotros; este club siempre será mi hogar, para mí y para mi familia. Gracias por todo. Gracias a todos vosotros, nunca caminaré solo».



