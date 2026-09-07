El entrenador del Fortuna Sittard, Danny Buijs, ha prohibido al centrocampista Mohamed Ihattaren conceder entrevistas tras los partidos en el futuro próximo. La decisión llegó justo después de que Ihattaren firmara una actuación decisiva en la victoria contra el ADO Den Haag el domingo por la tarde.

El mediapunta brilló con dos goles y una asistencia para asegurar tres puntos vitales para el Fortuna.

A pesar de las peticiones de las principales cadenas ESPN y NOS, Buijs intervino para impedir que su jugador hablara con los periodistas.